Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se tomó la 'revancha' ante el Noia con una contundente victoria por 5-1 que le permitió dejar atrás la derrota sufrida el pasado fin de semana en la pista del Calafell (2-1) y recuperar sensaciones. El conjunto de Carlos Cortijo, que llegaba al encuentro como segundo clasificado con nueve puntos después de haber ganado sus tres primeros compromisos ligueros, tenía además una cuenta pendiente con el equipo de Sant Sadurní, que le había endosado un 5-0 en la Lliga Catalana a principios de octubre. La victoria permite a los listados seguir ocupando la segunda plaza en una jornada en la que tenía opciones de colocarse líder si hubiera tropezado el Reus. Sin embargo, los del Baix Camp no fallaron y golearon por 6-1 al Voltregà que, con esta derrota, sigue tercero pero ahora el Pons Lleida abre una pequeña brecha de tres puntos.

Los leridanos afrontaban ayer en el Onze de Setembre una prueba exigente ante un rival que también llegaba con confianza después de imponerse al Voltregà (4-1) en la anterior jornada y que buscaba encadenar su segundo triunfo en la competición. El partido, sin embargo, acabó convirtiéndose en una demostración de reacción y pegada del equipo listado, que supo sobreponerse a un inicio complicado para terminar firmando una goleada.

El Noia golpeó primero y se adelantó en el marcador por medio de Pau Andreu, que aprovechó una asistencia de Xavier Costa para establecer el 0-1. El Pons Lleida dispuso de una oportunidad de igualar desde el punto de penalti, pero Sebas Moncusí no pudo transformar el lanzamiento. Los de Cortijo no encontraron inicialmente la manera de superar la resistencia visitante y llegaron a verse por detrás en el marcador, aunque mantuvieron la insistencia. Al descanso se llegó con 0-1 favorable a los visitantes.

La reacción llegó con el gran protagonista del partido, Àlex Ortigosa, que estableció el empate (1-1) y abrió el camino de la remontada. Jordi Badia culminó la vuelta al marcador con el 2-1, un tanto que permitió a los leridanos afrontar el partido con otra perspectiva. El Pons había conseguido darle la vuelta a una situación adversa y encontró entonces los espacios para ampliar su ventaja.

Muy poco después, Ortigosa volvió a aparecer para firmar el 3-1 y encarrilar definitivamente el encuentro. El mismo jugador amplió la diferencia con el cuarto tanto, completando una actuación decisiva en el apartado ofensivo. Con el Noia obligado a arriesgar, el Pons aprovechó la situación para seguir aumentando su renta.

Jordi Badia, a pase de David Ballestero, puso la guinda con el 5-1, un resultado que confirmó la superioridad local y permitió al conjunto leridano cerrar con autoridad un partido que había comenzado cuesta arriba. Al final, una victoria de carácter y contundencia para el Pons Lleida, que se resarció de la derrota ante el Calafell y, sobre todo, del precedente de la Lliga Catalana frente al Noia.