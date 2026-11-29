Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida sigue sin hacer los deberes como local tras la derrota de ayer ante el Vilassar (0-2), en un partido donde los de Beltrán fueron dominadores absolutos pero los barceloneses, que se cerraron atrás todo el partido, castigaron en sus dos únicas llegadas mediante contragolpes. Tras seis partidos jugados en el Camp d'Esports, más uno en el Farrús, se han dejado escapar doce puntos. En caso de mantenerse, este promedio imposibilitaría cualquier aspiración de ascenso. Y suerte que los resultados fuera de casa sostienen a los de Cappont, ya que han logrado un punto más como visitantes que como locales, lo que hace que, a falta de completarse hoy toda la jornada, sean quintos, con muchas posibilidades de empezar la semana fuera de puestos de play-off.

En cuanto al partido, la falta de acierto dejó en nada el trabajo de la semana y de los noventa minutos. El primero en avisar fue Youssef ya en el segundo minuto, con un remate de cabeza que pasó muy cerca del palo. Poco después, en el minuto nueve, fue el turno de Jaume Pascual, que desde una posición escorada vio como el meta Pol Cordero, le sacaba un mano a mano.

El Atlètic Lleida seguía sometiendo a su rival y volvió a avisar en el 33, con un cabezazo a bocajarro de Youssef, que estrello el remate en el cuerpo del portero. El Vilassar por su parte, defendía con un bloque muy bajo y defensa de cinco, haciendo que la defensa leridana no pasara ningún apuro. En cambio, en el minuto 44 el Vilassar se estiró por banda derecha y los de la Terra Ferma dejaron libre todo el flanco contrario, lo que aprovechó Òscar Gonpi para conducir hasta el área y colocarla al segundo palo (0-1).

A pesar que los de Beltrán dominaron todo el partido, en la segunda parte empezaron a faltarle ideas. A pesar de esto, tuvieron sus ocasiones y la primera llegó tras la reanudación en el 47, con un remate de cabeza de Youssef que Cordero sacó estirándose. En el 61, Youssef tuvo una aún más clara que la anterior, porque cabeceó a un metro de la portería pero al estar en una posición forzada mandó el balón fuera. El calvario de Youssef en su búsqueda estéril del gol no terminó aquí, porque en el 85, un defensa del Vilassar le sacó sobre la línea una volea y ya en el añadido, con el Atlètic Lleida volcado, los del Maresme encontraron a Badiane en un mano a mano que Alfonso detuvo en primera instancia, pero el delantero marcó a placer tras el rechace (0-2).

“Tenemos una asignatura pendiente en el Camp d’Esports” El entrenador del Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, no dudó en asumir que “el equipo tiene una asignatura pendiente en el Camp d’Esports y es algo que debemos mejorar si queremos estar arriba”. “Necesitamos adaptarnos bien al estadio”, añadió.El técnico explicó que “es cierto que la categoría está siendo muy dura para todos, porque los equipos se dejan muchos puntos”, pero expuso que “el único motivo por el que no hemos ganado hoy ha sido por no haber traducido nuestras ocasiones en goles”.