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El Real Madrid sumó ayer un sonoro tropiezo en el Santiago Bernabéu que le puede alejar de nuevo del Barça en su pelea por LaLiga tras caer por 1-2 ante el Alavés después de un pobre partido donde esta vez no fue capaz de levantar otra desventaja más en el marcador como en sus dos anteriores encuentros.

El Deportivo Alavés se adelantó con los goles de Martínez y Pérez y, aunque Mbappé descontó en el minuto 69, consiguió resistir.