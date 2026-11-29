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El CP Vila-sana se impuso ayer al HC Palau (2-3) en su estreno en la WSE Champions League femenina. Las leridanas le dieron la vuelta a un 0-2 adverso en un partido igualado e intenso en el que fueron de menos a más. Un tanto de Florenza, que firmó un doblete, a menos de dos minutos para el final le dio el triunfo a las leridanas, que se reencontraron con la victoria tras caer, precisamente, en su último partido liguero ante el conjunto barcelonés.

Ambos equipos saltaron al pabellón Municipal de Vila-sana buscando la portería rival. Las leridanas tomaron el control de las jugadas ofensivas, pero el escaso acierto y el buen hacer de Laura Vicente, la portera y capitana del conjunto barcelonés, mantuvo la igualdad. A pesar de la insistencia del equipo del Pla d’Urgell, el Palau fue más efectivo y, a los seis minutos de partido, Nara López abrió el marcador con un potente disparo lateral (0-1).

La desventaja no frenó el empuje de las leridanas que, a pesar de que el partido se paró unos minutos por un problema con el marcador, siguieron apretando. Florenza y Porta lideraron las ofensivas locales, sin suerte ante la férrea y organizada defensa del conjunto visitante. Las barcelonesas resistían y, al contrario que el Vila-sana, sí aprovecharon sus oportunidades. A falta de 8 minutos, Vila i Masferrer finalizó una gran transición que supuso el 0-2. Jarro de agua fría para un conjunto local incapaz de superar el muro defensivo visitante.

No obstante, apenas cinco minutos después, llegó, por fin, el premio leridano. Aina Florenza aprovechó una brillante asistencia de Sara Roces para recortar diferencias y volver a conectar a las suyas a un partido que se les había puesto muy complicado (1-2).

En la reanudación, el Vila-sana salió en tromba, dispuesto a darle la vuelta al partido en el segundo tiempo. La primera piedra de la remontada la puso Sara Roces que, después de asistir a Florenza en el primer tanto, aprovechó un gran pase de la capitana, Victòria Porta, para empatar el choque con un potente disparo imposible para la guardameta visitante (2-2). Dos minutos después, la asturiana pudo poner en ventaja a las suyas con una falta directa, pero Laura Vicente lo evitó. Insistía el Vila-sana que, tras el empate, asedió a su rival. Las de Rodero lo intentaron desde todas las distancias, pero el gol no llegaba y la ansiedad se iba apoderando de ellas, hasta el punto de que, a falta de tres minutos, Florenza sacó la bola en la línea tras un remate de Ari Méndez para mantener el 2-2. La victoria se estaba resistiendo, pero a falta 1:31 apareció de nuevo Aina Florenza que, con una jugada individual, superó a dos rivales y venció a Laura Vicente para completar una remontada brillante para estrenarse en la Champions League (3-2).

Tras el partido, el técnico del conjunto leridano, Lluís Rodero, destacó que “era muy importante empezar ganando” ante un rival que “nos ha hecho sudar”. “Después de perder, el equipo ha tenido dudas, pero en la segunda parte hemos dado un paso adelante”, añadió.