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El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) vio frustradas ayer sus opciones de victoria en la última prueba al esprint de su carrera, que terminó con el triunfo del piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tras un incidente en la salida que dejó su moto en llamas. Había 13 vueltas programadas al Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que alberga la última prueba del Mundial de MotoGP, pero el semáforo no se apagó en el tiempo establecido para el arranque y varios pilotos levantaron sus brazos en señal de aviso. Cuando en pocos segundos se percataron los demás, la moto del flamante campeón mundial empezó a echar cada vez más humo y finalmente se vieron unas llamas.

Marc Márquez anduvo hábil para soltarse y volver al garaje del Ducati Lenovo Team con vistas a usar otra moto disponible. Dirección de Carrera entonces analizó ese percance y por megafonía se anunció, entre silbidos de muchos aficionados, que el diez veces campeón del Mundo debería hacer desde el ‘pit lane’ la vuelta de formación antes de ubicarse en su sitio de parrilla. Además, se le sancionó con una rigurosa doble ‘long lap’ durante la carrera, si bien Márquez lo asumió con el aplomo que le da retirarse oficialmente este fin de semana del Mundial de MotoGP. En la salida buena, resueltos los problemas del semáforo tras casi media hora, Jorge Martín alcanzó puestos altos en detrimento de su compatriota Raúl Fernández (Aprilia), que cayó en la curva 2 durante la segunda vuelta y quedó fuera de la lucha por la victoria, la cual en realidad se difuminó en cuanto Márquez rodó seis vueltas y luego cumplió su sanción. Bezzecchi impuso su ritmo de manera sólida y ‘Martinator’ resguardó su segunda posición, acabando tercero el italiano Enea Bastianini (KTM).

La ‘salsa’ estuvo a dos vueltas de la conclusión en el adelantamiento del japonés Ai Ogura (Aprilia), finalmente cuarto en meta, sobre la moto Ducati del otro hermano Márquez, Àlex, quien terminó en el sexto puesto y justo por detrás del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Aunque el desenlace de su última esprint fue más que decepcionante, Márquez tendrá hoy una nueva oportunidad de despedirse por todo lo alto en la carrera larga, en la que partirá desde la segunda posición. El de Cervera terminó segundo ayer en una sesión de clasificación en la que Bezzecchi pulverizó el récord del trazado valenciano (1:27.844).

Márquez: “Me lo tomé a risa porque el Mundial está cerrado” Tras la prueba, el piloto de Cervera aseguró haberse tomado “a risa” el incidente en la salida de la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en la que su moto acabó ardiendo, porque el campeonato “está cerrado” aunque “sí hubiese pasado en Portugal” otra cosa hubiera hecho.“En esos 25 minutos hubiera ido corriendo para arriba a las oficinas, a Dirección de Carrera, que es quien decide todo eso”, apuntó el vigente campeón del mundo en la categoría reina, que reconoció que la sanción “está bien aplicada”.Aun así, insistió que “un retraso en la salida no es una salida retrasada”. “Tendría que haber sido todos dentro del box y una carrera nueva”, apuntó Márquez.De su última carrera, reconoce que algunos le han pedido que acabe ganando, pero hoy será más difícil “controlar las emociones” y que, “para pilotar al máximo nivel en la máxima categoría, tienes que estar completamente concentrado”.Por otro lado, su hermano, Àlex Márquez, el único que sabía de su retirada, remarcó tras la esprint que “ Marc se va en paz, feliz y en lo más alto, como deportista ha hecho lo correcto. Mi objetivo era que él pudiera ser feliz antes de decir adiós y lo ha hecho”.