Objetivo conectar a los emprendedores

Lleida tiene talento, emprendedores con ideas de negocio y el territorio debe y puede ofrecerles oportunidades para que no vean la necesidad de tener que buscar su futuro en otros, como puede ser Barcelona, para poder desarrollar su idea. Esta es la base de un proyecto privado de apoyo al emprendimiento e interemprendimiento de lo que podría considerarse Lleida y su área de influencia o de interconexión más cercana, como es desde la Franja de Ponent, de Monzón a Fraga, al Pirineo y la Conca de Barberà. Es el proyecto Locowork Link Up, explica su CEO, Jordi Bernat. Pone como ejemplo que la comarca del Segrià representa el 2,7% de la población de Catalaunya, pero solo el 1,3% de las startups (empresa de nueva creación que, gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías, tiene grandes posibilidades de crecimiento). Barcelona, por su parte, concentra el 87%. Buena parte de las que se radican en Lleida corresponden al ámbito agropecuario y, en menor medida biotech (contribuyen a mejorar tanto la salud como el medioambiente). El objetivo del proyecto es poder crear un ‘ecosistema emprendedor, intraemprendedor y de inversión organizado’ y que cierre el círculo. Dicho de otra manera, pretende poner en contacto a los emprendedores para poder unir fuerzas, pero también para que puedan dar el salto a conseguir financiación en un territorio con capacidad para ello. Locowork Link Up aspira a cerrar el círculo entre la idea del negocio, dar a conocer al emprendedor las ayudas a las que puede optar, los pasos iniciales, la mentoría y el acompañamiento hasta la inversión. En estos momentos, Jordi Bernat explica que “estamos creando comunidad”, mapeando el territorio.

La puesta de largo del proyecto está prevista para los días 10 y 11 de abril con un evento que prevé reunir a emprendedores que ya cuentan como una realidad su proyecto empresarial en un punto más o menos desarrollado para que puedan explicar sus experiencias. De momento, cuenta con la confirmación de una cuarentena de ponentes, ochenta empresas y 250 personas asistentes.El segundo paso del proyecto es un espacio abierto a las startups, mientras que el último es un club de inversión, en el horizonte de 2025.En el ámbito público, ACCIÓ, organismo de la Generalitat, trabaja en el apoyo al emprendimiento y las startups para impulsar su crecimiento. Como publicó SEGRE, a lo largo del año 2022 acompañó a más de 320 con programas de ayuda o mediante el asesoramiento financiero.