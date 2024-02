Alfonso Rueda asegura que Galicia “ha enviado un mensaje a España”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El flamante vencedor de las elecciones gallegas, el popular Alfonso Rueda, comenzó su discurso anoche agradeciendo a todos los que han contribuido a revalidar la mayoría absoluta popular asegurando que gobernará para todos los gallegos, “tanto si me votaron como si no”, prometiendo que trabajará para conseguir la Galicia del futuro. “Hoy ganó la Galicia abierta, la Galicia que no va a levantar ningún muro y que no va contra nadie”, aseguró.

Asimismo dijo que desde Galicia “se ha mandado un mensaje a España, dejando claro que no aceptamos chantajes, no somos ni más ni menos”.El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su equipo felicitaron entre aplausos al presidente de la Xunta en funciones y candidato a la reelección tras la victoria del PP gallego en las urnas. “Boas noites, Alfonso Rueda. Rueda presidente”, escribió Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial ‘X’, antes Twitter, que acompaña con una foto en su despacho junto con los miembros del comité de dirección del Partido Popular celebrando la victoria.La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, celebró la victoria de Rueda, considerando además que el resultado es un claro aviso al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya su estrategia respecto a la amnistía.Por su parte, la candidata del BNG en las elecciones gallegas, Ana Pontón, celebró el resultado “extraordinario” de su partido al lograr 25 diputados, pero reconoció que es “insuficiente”. “Nuestro objetivo era claramente abrir un tiempo nuevo en nuestro país”, explicó. Pontón subrayó que “estos resultados nos indican que este país ya ha cambiado, hay un antes y un después, no hay vuelta atrás”, insistiendo en que el BNG es el “referente indiscutible como alternativa al PP”.Mientras, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, admitió la derrota de su formación en las elecciones y prometió trabajo de “oposición” desde el Parlamento gallego.El político lucense, que explicó que llamó al presidente de la Xunta en funciones para trasladarle su felicitación, dijo que el PSOE es un partido demócrata que “acepta sin reservas” el mandato de las urnas. “Pero sí, no obtuvimos los resultados que esperábamos, he de decirlo así, sin paliativos”. “Ningún cambio es fácil ni se consigue de la noche para la mañana”, señaló después de que los resultados confirmasen los peores pronósticos para el PSdeG, ya que el dato cosechado por Besteiro es el peor de la formación en unos comicios gallegos.Por su parte, el alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, se mostró satisfecho con el escrutinio, al conseguir un diputado, tras asegurar que si bien no han podido subir todo lo que querían para ser llave en la Xunta de Galicia, su formación “ya está dentro –del Parlamento– y van a cambiar las cosas”.Mientras, la candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, calificó de “malos, sin paliativos” los resultados del partido en estas elecciones gallegas, en las que se ha quedado muy lejos de obtener representación.Desde Vox, el secretario general de la formación ultra, Ignacio Garriga, reconoció que los resultados de su partido en Galicia han sido “insuficientes”, aunque dijo que “el gran perdedor de esta noche es el PSOE”.