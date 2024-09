Álvaro Pintado, emprendedor y fundador de hello.app: «Los datos que compartimos en Internet son el nuevo oro»

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Álvaro Pintado es un joven emprendedor leridano que a los 17 años de edad creó una empresa de almacenamiento de datos descentralizados llamada hello.app que aspira a convertirse en la gran alternativa a los gigantes tecnológicos como Google o Amazon. Su pionera empresa, que actualmente está valorada en 16 millones de euros, paga a usuarios por ceder el espacio de almacenamiento que les sobra en sus dispositivos móviles. Álvaro, que ahora tiene 19 años, sueña con que su ‘startup’ logre cambiar Internet.

¿Cómo alguien tan joven logra levantar una empresa que aspira a ganar terreno a gigantes como Google o Microsoft?

Con 15 años monté mi primer negocio, en aquel entonces el bitcoin había dado un boom, así que empecé a importar máquinas y piezas para la minería de criptoactivos en terceros países para distribuirlas en España. Esto lo hice hasta que su valor empezó a desinflarse. Un año después escribí un libro, autoeditado y distribuido en Amazon, titulado El sistema financiero descentralizado. En aquella época también creé una empresa de Inteligencia Artificial que llegó a tener 160.000 usuarios. Era una aplicación similar al ahora conocido Chat GPT, pero antes de que este existiera. La acabé vendiendo por una cantidad de cinco cifras. Mientras estudiaba selectividad me interesé por el blockchain y de ahí nació hello.app.

¿Qué es hello.app, cómo funciona y cuál es el volumen de usuarios?

Es una aplicación, única en el mundo, que paga a los usuarios por ceder el espació libre de memoria que les queda en sus teléfonos, ordenadores o tablets. Este espacio de almacenamiento lo destinamos a guardar la información de los clientes que contratan nuestros servicios. Es básicamente como un Airbnb de almacenaje de datos con el que pretendemos crear una alternativa a los sistemas que ofrecen grandes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o Amazon, que es centralizado. Actualmente, contamos con más de 200.000 usuarios de unos 150 países que nos están vendiendo su espacio disponible.

¿Cuál es la diferencia entre el servicio que ofrecen y los de estas compañías?

La principal diferencia es que es más económica, un 80% más que, por ejemplo, Google Drive, además es más segura, porque la información se divide entre diferentes dispositivos, por lo que es más complicado acceder a ella en caso de que haya por ejemplo un intento de rastreo o ciberataque. También es más sostenible, porque optimizamos unos hardwares que ya están creados para almacenar datos, en lugar de necesitar centralizarlos todos en una granja de servidores. Además aquí las personas son el intermediario.

¿Por qué es importante la información que podemos compartir o almacenar en la red?

La información es el nuevo oro, pero la gente todavía no se ha dado cuenta del valor que tiene, porque no se puede, al menos por ahora, equiparse con un valor monetario. Pero hay que tener en cuenta que las empresas que almacenan estos datos que compartimos en redes sociales, por ejemplo, los están vendiendo a empresas a las que les interesa analizar el público potencial a los que venderles sus productos. Por eso es importante descentralizar esta información, para que no esté en manos de las grandes compañías, sino que cada uno controle sus activos.

¿Es totalmente autodidacta?

Sí, actualmente Internet es la universidad abierta más amplia del mundo, puedes encontrar información de todo lo que te intereses, no te limita como una carrera convencional, donde solo puedes tocar temas concretos. Lo único que te hace falta para aprender es tener interés, el resto puedes encontrarlo en línea.

¿Su edad y la falta de experiencia te resultaron un handicap para conseguir fondos para sacar adelante su proyecto?

Encontrar financiación fue complicado al principio, porque la gente no conoce lo que le están intentando vender. Además, yo contaba con el handicap de mi edad y la falta de experiencia. La mejor solución para contrarrestar eso fue mostrar seguridad, dominar muchísimo todos los flecos del producto que quieres vender y demostrar que eres el mejor en lo que haces. Esto ha funcionado bien porque hasta la fecha hemos levantado 800.000 euros en dos rondas de financiación.

¿Considera que le hubiera resultado más sencillo sacar adelante su proyecto en algún lugar donde están más acostumbrados a esta tecnología, como Silicon Valley?

Igual hubiese sido más fácil, pero también la competencia es más feroz, aquí nos diferenciamos por ser únicos. Al contrario de lo que la gente piensa, España no es en mal lugar para emprender, ya que es relativamente sencillo acceder a ayudas para sacar adelante una startup.

¿Cuáles son sus aspiraciones en un futuro próximo?

Estamos convencidos de que hello.app será el próximo unicornio – que son aquellas empresas que alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa–, porque tenemos la capacidad para ello.