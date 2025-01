Hacienda ha duplicado sus ingresos en Lleida en apenas nueve años: las tarifas del IRPF, una de las razones

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La mejora de la situación económica y el empleo, por una parte, y el hecho de que el ministerio de Hacienda sigue sin deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vuelve a traducirse en otro récord de ingresos para el fisco en 2024. De hecho, acabará el balance en Lleida duplicando la recaudación del ejercicio 2015.

De momento, los datos oficiales de los once primeros meses de 2024 arrojan una recaudación neta de 1.360 millones de euros en la provincia, una cifra que supone un incremento del 3,7% con respecto a las mismas fechas del año anterior. A este ritmo recaudador, todo apunta que los ingresos de la Agencia permitirán más que duplicar, cuando se pueda contabilizar el balance de diciembre, los 710 millones del conjunto del año 2015.

La gran fuente de ingresos del fisco estatal en las comarcas leridanas es el impuesto sobre la Renta. De hecho, hasta noviembre pasado representa unos ingresos netos de 641,343 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 47% del total. El ministerio que dirige María Jesús Montero no ha deflactado la tarifa de este impuesto, ligado directamente a los salarios y las pensiones. Esta medida conlleva que cada vez más gente pague más impuestos, ya que no se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida. La Autoridad Independiente de REsponsabilidad Fiscal (Airef) calcula que solo esta no deflactación ha permitido al fisco incrementar sus ingresos por el IRPF en unos 3.800 millones de euros el año pasado.

La segunda gran fuentes de ingresos para la Agencia Tributaria en la demarcación es el Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA), que a lo largo de 2024 ha registrado cambios de tarifas dentro de las medidas para la lucha contra la inflación. Se han aplicado al recibo de la luz y a algunos alimentos básicos. De cara a este 2025 desaparecen esos alivios fiscales. En los doce primeros meses del año pasado, el IVA recaudado en Lleida alcanzó los 440 millones de euros, una cifra que supone una reducción del 3,8 por ciento con respecto a las mismas fechas del año 2023.

El tercer gran impuesto es el de Sociedades, que declaran las empresas cuya tributación se contabiliza en la demarcación. Hay empresas con actividad en Lleida cuya sede social se encuentra en otro territorio. Entre enero y noviembre del año pasado, el Impuesto de Sociedades reportó 254,567 millones de euros a la Agencia Tributaria Estatal, supone un aumento del 10,5% con respecto a las mismas fechas del 2023.

El total de la recaudación, se complementa con otros tributos con menor volumen económico, como el caso de los impuestos especiales, con poco más de tres millones de euros o los algo más de 5 de los de no residentes.