Catorce mil leridanos buscan un puesto de trabajo mejor del que tienen en la actualidad

Tener un empleo no es sinónimo de satisfacción laboral, como pone de manifiesto el hecho de que 13.947 trabajadores de Lleida acabaron el año pasado buscando otro puesto de trabajo. Así se desprende de los últimos datos de la conselleria de Trabajo. Al cierre de 2024, el Servei d’Ocupació de Catalunya tenía contabilizados 16.469 personas desempleadas. Las estadísticas oficiales incluyen una serie de personas que, pese a no tener una nómina, no los considera parados, como es el caso de los estudiantes que aspiran a mantener sus estudios y combinarlo con una actividad en el mundo laboral. En Lleida son 681 personas. Estas, junto con los desempleados, conforman lo que se conoce oficialmente como demandantes no ocupados, que suman 17.150 leridanos en las listas del SOC. Por último, engloba como demandantes de ocupación a todas las personas que buscan un puesto de trabajo a través de su servicio de empleo, tengan o no empleo o se incluyan en el grupo anterior. De esta manera, el número total de inscritos en el SOC asciende a 31.097 personas.

El número de personas que buscan otro empleo se ha duplicado en los últimos quince años, dado que al acabar el año 2009 había un total de 8.063 trabajadores en esta situación.

La mitad de las personas que buscan cambiar de empleo son de origen extranjero

Prácticamente la mitad de las personas que en estos momentos están buscando otro empleo son extranjeros. En concreto representan 8.123. Se suman a los 4.692 parados de otras nacionalidades que buscan una ocupación a través del SOC. Los demandantes no ocupados (desempleados más otros colectivos que no trabajan) alcanzan la cifra de 4.823.

Las razones a la hora de buscar otro empleo son variadas. Pero entre las más habituales se encuentra el colectivo de personas que intentan encontrar una ocupación que se corresponda con la actividad o empleo para la que se ha formado o con el nivel de estudios que han cursado. Los leridanos también buscan mejores condiciones laborales, como puede ser en horarios o en completar una jornada, ya que se calcula que la mitad de las personas que tienen empleos a tiempo parcial lo hacen por obligación y preferirían tener una nómina completa. Pero una de las razones de más peso para cambiar de empresa sigue siendo conseguir mejores ofertas económicas. De hecho, Lleida es la demarcación con el sueldo medio más bajo de Catalunya, con 22.471 euros anuales frente al promedio de 26.806.

La jornada laboral y el SMI, en la agenda de enero

El año 2025 ha comenzado con dos grandes temas en la agenda del ministerio de Trabajo: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional. Para bajar las horas de trabajo, la ministra Yolanda Díaz ha llegado a un acuerdo con UGT y CCOO, con cuyos líderes protagonizó un acto público en diciembre. Pero ha supuesto el rechazo frontal de las patronales, que temen perder competitividad. En especial las pequeñas y medianas empresas y los agricultores ven más que difícil poder acometer contrataciones para suplir la rebaja de jornada sin tocar los sueldos. Pero, además, ha provocado el choque más duro en el Gobierno de coalición (más información en página 23). Díaz llegó a calificar como digno de mala persona que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la contradijera en cuanto a la urgencia de la rebaja de jornada y poner de manifiesto la necesidad de un “acompañamiento” a las empresas en el proceso. Cuerpo ha intentado rebajar la tensión al asegurar que el Gobierno pone “toda la carne en el asador” para aprobar el recorte de jornada este año.