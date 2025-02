Mercosur y la guerra comercial de EEUU, preocupaciones del cárnico

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El acuerdo de Mercosur y la guerra comercial emprendida por Estados Unidos y China, con sus repercusiones internacionales, son dos de las grandes preocupaciones en estos momentos del sector cárnico, como puso ayer de manifiesto el 25 Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados. El director general de AECOC, José María Bonmatí, destacó en la Llotja de Lleida el gran potecial de los países de Mercosur, en especial en el caso de Brasil, y puso de relieve que trabajan con materias primas más baratas. Apostó por trabajar en fidelizar y garantizar la confianza del consumidor, con marca de sector y de producto, y ser capaces de atraer a generaciones hoy menos próximas, como la Z. También alertó en la necesidad de luchar contra la desinformación, como la que a veces re encuentra en redes sociales sin validación científica. También quiso llamar la atención contra una presión regulatoria que puede convertirse, dijo, en una regulación poco competitiva. En este punto, agradeció al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, el acuerdo alcanzado para evitar las tractoradas y con ello el impacto que hubieran tenido sobre la cadena de valor cárnica. En este punto, recordó la apuesta por simplificar la burocracia para que esta no sea un freno para el sector.

Ordeig destacó en su intervención las grandes cifras del sector que han permitido el llamado milagro catalán agroalimentario. Ha pasado de una tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) del 30% en el año 1990 a situarse en el 2023 en el 107%. Explicó además, que la facturación cárnica de Catalunya alcanza los 10.000 millones de euros con un sector agroalimentario que alcanza los 50.000. Puso de relieve el acuerdo ayer del Consell Executiu con una veintena de simplificaciones administrativas porque “nos habíamos pasado tres pueblos” (ver más información en la página 25).

El conseller de Agricultura destacó el trabajo del sector cárnico en aspectos como la calidad, la sostenibilidad o las exportaciones, afrontando una geopolítica inestable, las consecuencias del cambio climático o apostando por la economía circular y una buena gestión del agua. Relativizó los efectos en el cárnico catalán de una hipotética guerra arancelaria con Estados Unidos, teniendo en cuenta que hoy los mejores mercados de las empresas catalanas son Francia, China e Italia. Con todo, apostó por explorar nuevos mercados, como puede ser el caso de México y Sudamérica, además de seguir creciendo en países asiáticos, donde ya cuenta con importantes clientes, como es el caso de Japón o Corea del Sur.

“Trump viene con las lecciones aprendidas y es un riesgo mayor”

“Donald Trump ha llegado al segundo mandato con las lecciones aprendidas y representa un riesgo mayor”. Así lo afirmó en el congreso cárnico de AECOC Pol Morillas, director en CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Explicó que no tiene contrapesos al contar con mayorías parlamentarias en Congreso y Senado, un Tribunal Supremo de marcado perfil conservador e inmunidad presidencial. Además, tiene poder económico a su favor, rodeado de las grandes empresas tecnológicas. La duda es hasta dónde llegará con su estrategia de incrementar la agresividad en materia arancelaria y política internacional. Se trata de saber si es o no un arma de negociación. Porque, recordó Morillas, la guerra comercial emprendida por el magnate republicano tiene un riesgo inflacionista para Estados Unidos, algo que sumado a las deportaciones masivas anunciadas puede traducirse en una crisis económica.