Los perceptores del SMI recuperarán tan solo la mitad de lo tributado

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España (CGE), advirtió ayer de que la enmienda pactada entre PSOE y Sumar para la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025 sólo garantiza a sus perceptores la devolución de la mitad de lo pagado por IRPF debido a un “despiste” en la redacción de la misma.

En rueda de prensa para explicar las novedades para la declaración de la Renta en 2024 y 2025, los técnicos del REAF señalaron que la enmienda del Gobierno de coalición, introducida en el proyecto de ley de sobre responsabilidad civil y de seguros de vehículos a motor, establece una deducción para los perceptores del SMI, pero sólo en lo que respecta a la cuota íntegra estatal, olvidándose de modificar el artículo correspondiente para que también afecte a la cuota autonómica.

Desde el REAF explican que ésta es una deducción cuya cuantía se divide en dos mitades: un 50% se resta de la cuota íntegra estatal y la otra mitad, de la cuota íntegra autonómica. Pero la enmienda en cuestión no dice nada sobre la parte autonómica. En la práctica, si esto no se corrige, no se conseguirá que los perceptores del SMI recuperen el 100% de las retenciones que les practiquen este año por IRPF, que serán de 340 euros, sino que sólo recuperarán 170 euros.

“Suponemos que esto evidentemente se corregirá en un futuro, porque la voluntad es que esta deducción reste de ambas cuotas”, señaló Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del REAF.

En caso de que la enmienda se corrija para que pueda aplicarse la deducción también en la cuota íntegra autonómica, el REAF señala que todos los perceptores del SMI conseguirían recuperar los 340 tributados, menos los de Asturias. La explicación para ello, según detalló el REAF, es que en Asturias el tipo mínimo de su tarifa es del 10%, siendo la única región que aplica un tipo mínimo por encima del 9,5% estatal. De este modo, en Asturias, la deducción no llega a cubrir completamente la cuota íntegra autonómica, por lo que sus perceptores del SMI pagarían un impuesto efectivo de 8,72 euros.