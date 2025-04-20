Granizo intenso azota Lleida causando estragos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una intensa tormenta de granizo sorprendió ayer a los habitantes de las comarcas de Lleida, desplazándose de oeste a este alrededor de la una del mediodía. El fenómeno meteorológico dejó un impresionante manto blanco en numerosas localidades, siendo Alcarràs una de las primeras poblaciones afectadas y donde se registraron los mayores daños.

En la capital leridana, el pedrisco fue contundente aunque de corta duración, con piedras que alcanzaron aproximadamente los dos centímetros de diámetro, obligando a los viandantes a buscar refugio en establecimientos y portales cercanos.

Hasta dos centímetros de diámetro. Imágenes de tres piedras en Lleida que alcanzaron hasta los dos centímetros de diámetro.A. Guerrero

Complicó la movilidad. Imagen de la carretera N-240 a la altura de Les Basses d’AlpicatJavi Enjuanes

Torres de Segre. Calles cubiertas de granizo ayer al mediodía tras el temporal en Torres de SegreMiarnau.

Las redes sociales y grupos de WhatsApp se inundaron rápidamente con vídeos e imágenes que documentaban la magnitud del temporal. Según datos compartidos por la cuenta @climadelleida, en la capital del Segrià se registraron piedras de hasta dos centímetros entre las 12:59 y las 13:09 horas, acumulándose 19 litros por metro cuadrado, con una intensidad máxima de 1,6 litros en un minuto y rachas de viento que alcanzaron los 48 kilómetros por hora. Este fenómeno provocó un descenso térmico drástico, pasando de 18 a 8,7 grados en cuestión de minutos.

Linyola. El Pla d’Urgell y el Urgell fueron otras dos comarcas donde se registró la caída intensa de granizo en varios municipios

Fotografía tomada desde el interior del Forn i Pastisseria Llaràs, en Balàfia. En primer plano, una mona de Pascua y, al fondo, el estado en el que quedó la calzada con el granizoForn i Pastisseria Llaràs

El teléfono de emergencias 112 recibió una veintena de llamadas relacionadas con las precipitaciones y las condiciones meteorológicas adversas, distribuidas principalmente entre las comarcas de Alta Ribagorça, Segrià, Alt Urgell, Pallars Sobirà y Solsonès.

Precipitaciones intensas y nevadas en el Pirineo

El Sistema Meteorològic de Catalunya reportó precipitaciones significativas en diversos puntos de la provincia. Entre los registros más destacados se encuentran los 38,2 litros caídos en Guixers (Solsonès), 34,1 litros en Solsona, 29,4 litros en El Pont de Suert y 26 litros en Sort. La inestabilidad atmosférica no solo provocó granizo, sino que también generó nuevas nevadas en las zonas altas del Pirineo, acumulándose hasta 15 centímetros de nieve fresca en algunas áreas del Pallars Sobirà.

Las precipitaciones vinieron acompañadas de fuertes rachas de viento, especialmente intensas en zonas elevadas como el Montsec, donde se superaron los 80 km/h. Este conjunto de factores meteorológicos adversos conformó un episodio poco habitual para la época del año, caracterizado por su intensidad y rapidez de desplazamiento a través del territorio leridano.

Protección Civil coordinó la respuesta a las incidencias reportadas a través del teléfono de emergencias 112. De las aproximadamente veinte llamadas recibidas, siete procedían de la Alta Ribagorça, seis del Segrià, cuatro del Alt Urgell, cuatro del Pallars Sobirà y cuatro del Solsonès. La mayoría de las actuaciones estuvieron relacionadas con acumulaciones de agua, granizo y pequeños daños en infraestructuras que, afortunadamente, no provocaron situaciones de gravedad para la población.

Mal tiempo desvía vuelos de La Seu a Lleida y deja pasajeros atrapados en tren

Las adversas condiciones meteorológicas registradas ayer provocaron graves alteraciones en los servicios de transporte de Cataluña y Aragón. Los vuelos de Air Nostrum con destino al aeropuerto de La Seu d'Urgell fueron desviados al aeródromo de Lleida-Alguaire, mientras que medio centenar de pasajeros quedaron atrapados durante siete horas en un tren regional entre Barcelona y Zaragoza tras una avería causada por un rayo. Paralelamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido una alerta por posibles crecidas repentinas en barrancos y pequeños afluentes en la provincia de Lleida, recomendando mantener la precaución también durante la jornada de hoy.

La compañía Air Nostrum se vio obligada a modificar sus operaciones habituales debido a lo que calificaron como "razones meteorológicas". El vuelo procedente de Palma de Mallorca que debía aterrizar en La Seu d'Urgell fue desviado al aeropuerto de Alguaire, en el Segrià. Asimismo, la aerolínea tomó la decisión de que el vuelo con trayecto inverso, que debía despegar desde La Seu con destino a la capital balear, saliera directamente desde las instalaciones leridanas. En ambas situaciones, la compañía organizó un servicio de autobuses para trasladar a los pasajeros afectados, minimizando así los inconvenientes ocasionados por estos cambios de última hora en la programación.

Incidencias ferroviarias por la tormenta eléctrica

La situación más crítica se vivió en la línea ferroviaria que conecta Barcelona con Zaragoza, donde un total de 50 viajeros quedaron atrapados durante aproximadamente siete horas en un tren regional exprés. El incidente comenzó alrededor de las 13:20 horas, cuando una fuerte tormenta eléctrica provocó daños en la catenaria tras el impacto de un rayo. El convoy quedó completamente paralizado, sin posibilidad de continuar su marcha habitual.

Las labores de evacuación resultaron complejas debido a la ubicación del tren y las persistentes condiciones meteorológicas adversas. Finalmente, los servicios de emergencia consiguieron completar la evacuación de todos los pasajeros a las 20:55 horas, tras una espera que se prolongó durante toda la tarde. Las autoridades ferroviarias han iniciado una investigación para evaluar los daños causados en la infraestructura y determinar las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro.

Alerta hidrológica en la provincia de Lleida

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) emitió un comunicado advirtiendo sobre el riesgo de "crecidas repentinas en barrancos y pequeños afluentes" en la provincia de Lleida. Esta situación se debe a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, que han saturado los cauces menores y aumentado considerablemente el caudal de numerosos cursos de agua en la zona.

Las autoridades hidráulicas han solicitado a la población que mantenga la alerta también durante el día de hoy, ya que las previsiones meteorológicas indican que podrían continuar las precipitaciones en determinadas áreas. Se recomienda especialmente evitar el tránsito por zonas próximas a barrancos y cauces que habitualmente permanecen secos, pues podrían experimentar súbitas crecidas con escaso margen de reacción.