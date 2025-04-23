Agroseguro calcula que la granizada del sábado en Ponent puede haber afectado a cerca de 10.000 hectáreas de frutales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Agroseguro calcula que la granizada del sábado en Ponent puede haber afectado cerca de 10.000 hectáreas de frutales en el Segrià, el Pla d'Urgell, el Urgell y la Segarra. La compañía ha empezado este miércoles el peritaje. El trabajo de los técnicos se alargará un mes y, aunque todavía es pronto para cuantificar los daños del temporal con la precisión necesaria, desde la aseguradora ya han adelantado que las fincas que quedaron más dañadas perderán toda la cosecha, mientras que en otros, la afectación será menor una vez hecha la aclaración de los árboles. Por ejemplo, Agroseguro también ha indicado que ha habido afectaciones en cultivos de cereales de invierno, cerezos, almendros y en cultivos de colza, aunque en grado más bajo.

La granizada cogió por sorpresa a muchos agricultores que todavía no habían ampliado el seguro agrario. El director de Agroseguro en Cataluña, Xavier Joana, descarta, sin embargo, la ampliación de pólizas en los campos afectados, mientras que en los lugares donde no granizó, afirma que se han disparado.

Agroseguro prevé dar una cifra del alcance de los daños de la granizada entre finales de esta semana y principios de la próxima, una vez los peritos ya hayan visitado una parte representativa de las fincas afectadas. Según el Govern, el temporal afectó más de 40.000 hectáreas de las comarcas de Ponent, parte de Tarragona y Tierras del Ebro.

El responsable de la compañía en Cataluña, Xavier Joana, ha estimado que el impacto del temporal, en millones de euros, será superior a los "dos dígitos" y ha añadido que se trata de una granizada "difícil" de cuantificar, ya que se ha producido antes de la aclaración de los árboles.

De hecho, ha indicado que después de sacar los frutos afectados hay fincas donde quedará "muy poco daño". Por el contrario, en las fincas más afectadas donde se perderá toda la cosecha, los peritos harán una sola visita para cerrar las tasaciones y poder adelantar las indemnizaciones a los productores.

Fuentes de la compañía han indicado, en este sentido, que en estos primeros días se han recibido informes de siniestros de unas 2.000 hectáreas de cultivo aseguradas. La entidad recomienda que se remitan las comunicaciones tan pronto como sea posible para agilizar y planificar las tareas de peritaje.

Seguros limitados

A raíz de la granizada del sábado, campesinos se han quejado de que no habían tenido tiempo de asegurar o ampliar sus pólizas de base, ya que lo preveían hacer después de la aclaración de los frutos. Joana ha descartado, sin embargo, que se pueda ampliar el seguro en los campos afectados. "Seguirán teniendo el seguro base, pero no se puede ampliar, es como si una persona está en la UVI, ninguna aseguradora le hará un seguro de vida", ha expresado.

Uno de los primeros campos que han visitado a los técnicos de Agroseguro es una finca de nectarinas de Soses, en el Segrià. Su propietario, Jaume Viladegut, ha explicado que la fruta se tenía que empezar a recoger a mediados de junio y que los árboles estaban preparados por la aclaración. La piedra, sin embargo, "lo ha estropeado todo" y dice que este año perderá toda la producción.