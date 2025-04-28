La tasa de paro en Lleida marca la mejor cifra de los últimos 18 años, con un 3,61%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida ha empezado 2025 con una tasa de paro del 3,61%, la cifra más baja de los últimos 18 años, en concreto, desde finales de 2007 (3,17%), justo antes de la crisis financiera. Si se compara con el último trimestre de 2024 (5,13%), la tasa se ha reducido un punto y medio, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En el primer trimestre del año, en la demarcación había 8.200 personas desocupadas, 10.000 menos que hace un año. En el último año se han creado 1.700 nuevos puestos de trabajo y la cifra de ocupados ha crecido hasta los 219.600. Los sectores que ganan más puestos de trabajo son la construcción (6.600) y servicios (3.800).

Por sectores económicos, la agricultura y la industria son los únicos que han sufrido una caída de personas ocupadas. Los ocupados del sector agrícola se han situado en 13.900 personas a principios del 2025, 1.400 menos que en el último trimestre de 2004 y 3.200 menos que hace un año. En el caso de la industria, hay 34.000 ocupados, 5.500 menos que hace un año y 3.200 años si se compara con el último trimestre del año pasado.

En cambio, el sector de la construcción ha pasado de los 17.900 ocupados de hace un año en los 24.500, 6.600 más. En el caso de los servicios, hay 148.600 ocupados, 3.800 más respeto de los 144.800 ocupados de hace un año.