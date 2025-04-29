Los autónomos pierden 650€ de media por el apagón energético, según UPTA

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El apagón masivo que dejó sin electricidad a gran parte de España y Portugal el pasado lunes 28 de abril de 2025 ha provocado pérdidas económicas significativas para el colectivo de trabajadores autónomos. Según un análisis urgente realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), cada autónomo perdió una media de 650€ durante la jornada, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de este sector ante interrupciones del suministro eléctrico. La paralización de la actividad afectó especialmente a pequeños negocios como cafeterías, restaurantes, comercios y profesionales independientes, que se vieron obligados a suspender su jornada laboral durante horas.

UPTA España ha recopilado datos mediante una encuesta realizada a primera hora de esta mañana para cuantificar el impacto económico en los sectores más sensibles a este tipo de incidencias. El estudio se ha centrado en establecimientos con hasta tres empleados y en profesionales que trabajan por cuenta propia sin personal a su cargo. Los primeros cálculos muestran que los restaurantes fueron los más perjudicados, con pérdidas diarias estimadas en 1.500€, seguidos del comercio minorista con 700€ y las cafeterías con 600€ de facturación no realizada durante la jornada.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha manifestado que "lo prioritario en este momento es recuperar la normalidad cuanto antes y realizar un balance riguroso de los daños causados por esta crisis". Además, ha señalado directamente a las compañías eléctricas como responsables de la situación: "En nuestra opinión, las empresas suministradoras de energía eléctrica, que facturan cada mes por consumo, mantenimiento y otros conceptos, deben asumir su responsabilidad directa e indemnizar a los afectados. Son estas compañías las que gestionan la red de distribución y, por tanto, quienes deben velar por la estabilidad del suministro a hogares y negocios".

Impacto económico por sectores

La encuesta elaborada por UPTA revela importantes diferencias en el impacto económico según el tipo de actividad. Los establecimientos dedicados a la hostelería han sido, con diferencia, los más afectados por el corte eléctrico. Un restaurante con hasta tres empleados, que factura de media unos 36.000€ mensuales, habría dejado de ingresar aproximadamente 1.500€ durante la jornada del apagón. Por su parte, las cafeterías habrían perdido en torno a 600€ de una facturación media mensual de 14.400€.

En el sector de la imagen personal, peluquerías y centros estéticos con una plantilla de hasta tres trabajadores habrían dejado de ingresar unos 400€ de media, partiendo de una facturación mensual estimada en 9.600€. El comercio minorista, especialmente el dedicado a textil y calzado, también ha sufrido considerablemente las consecuencias del apagón, con pérdidas diarias de unos 700€ sobre una facturación media mensual de 14.000€.

Los profesionales cualificados y freelance del sector tecnológico o servicios de oficina, como abogados o asesores, habrían dejado de ingresar unos 500€ durante la jornada, mientras que los profesionales sanitarios no médicos con consulta privada, como fisioterapeutas o podólogos, habrían perdido aproximadamente 250€ de media.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

UPTA es una de las principales organizaciones de representación del colectivo autónomo en España. Fundada en 2000, esta entidad tiene como objetivo defender los intereses de los trabajadores por cuenta propia ante las administraciones públicas y otros organismos. Entre sus funciones destacan la negociación colectiva, el asesoramiento jurídico y fiscal, así como la formación continua para mejorar la competitividad de los autónomos.

La organización cuenta con delegaciones en todas las comunidades autónomas y representa a más de 300.000 profesionales de diversos sectores. UPTA ha sido especialmente activa en la promoción de mejoras legislativas para el colectivo, como la Ley de Reforma del Trabajo Autónomo o las prestaciones por cese de actividad.

¿Qué medidas pueden tomar los autónomos ante interrupciones del suministro eléctrico?

Los expertos en gestión empresarial recomiendan a los pequeños negocios implementar planes de contingencia para minimizar el impacto de posibles cortes eléctricos. Entre las medidas más efectivas se encuentran la instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para equipos críticos, la contratación de seguros específicos que cubran pérdidas por interrupción de actividad o el uso de sistemas alternativos de generación eléctrica.

Para establecimientos como restaurantes o comercios, disponer de sistemas de cobro alternativos que no dependan exclusivamente de conexión a internet o terminales electrónicos puede marcar la diferencia ante situaciones como la vivida el pasado lunes. Asimismo, es recomendable mantener copias de seguridad periódicas de la información digital crítica para el negocio.

El precedente del apagón de 2021

No es la primera vez que España sufre un apagón significativo con impacto en la actividad económica. En noviembre de 2021, la amenaza de un posible apagón generalizado en Europa tras los problemas energéticos de Austria generó preocupación entre empresarios y autónomos españoles. Aunque finalmente no llegó a materializarse con la magnitud temida, sirvió para poner de manifiesto la dependencia eléctrica del tejido empresarial.

Aquel episodio motivó que algunas asociaciones empresariales comenzaran a elaborar protocolos de actuación específicos ante emergencias energéticas, si bien la implementación real de estas medidas ha sido desigual según sectores y territorios. El apagón del 28 de abril ha evidenciado que muchos pequeños negocios siguen sin contar con recursos para afrontar interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

El incidente actual, por su extensión geográfica y duración, ha superado con creces otros episodios recientes, convirtiéndose en uno de los mayores apagones registrados en la península ibérica en las últimas décadas. Las autoridades y compañías eléctricas continúan investigando las causas exactas que provocaron el fallo generalizado.