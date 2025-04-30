CaixaBank gana 1.470 millones en el primer trimestre, un 46,2% más, por la nueva contabilización del impuesto a la banca

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar; en la junta general de accionistas de 2025.Jose Irun / Caixabank

Publicado por agències Creado: Actualizado:

CaixaBank ha ganado 1.470 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra que supone un aumento del 46,2% con respecto a los 1.005 millones del año pasado, pero que se sitúa en el 6,9% en términos comparables. Y es que hace un año CaixaBank registró la totalidad del impuesto de la banca -493 millones- en los tres primeros meses del año, mientras que ahora el nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones se carga trimestralmente y representa en este periodo 148 millones. Si en el 2024 el impuesto también se hubiera distribuido así, en los tres primeros meses del año el grupo habría pagado 123 millones. En comparación con el trimestre anterior, el beneficio cae un 4,5%, ya que entonces CaixaBank ganó 1.539 millones.

La caída de los tipos provoca un descenso del margen de intereses del 4,9% interanual hasta los 2.646 millones. El margen bruto de CaixaBank en el primer trimestre es 4.011 millones, un 14,7% más interanual, mientras que los gastos de administración y amortización recurrentes crecen un 4,8% hasta los 1.580 millones, situando el margen de explotación en los 2.431 millones (+22,3%).

Con respecto a la rentabilidad, el ROE crece hasta el 16,5% (15,4% con el devengo lineal del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones) ante el 13,4% de marzo del 2024.

Los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) suben un 6,8% hasta los 1.278 millones. Los ingresos por gestión patrimonial crecen un 16,5% con respecto al mismo periodo del año anterior por el incremento sostenido de volúmenes y la intensa actividad comercial y se sitúan en los 490 millones; los ingresos por seguros de protección aumentan un 1,9% y son de 287 millones; mientras las comisiones en global suben un 1,4% hasta los 502 millones, pero las bancarias recurrentes se reducen un 1,4%.

En los ingresos por dividendos, CaixaBank ha recibido 50 millones por BFA, cifra que hace un año era de 45 millones. De acuerdo con los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación ha ingresado 72 millones, con un crecimiento interanual del 27,7%.

Clientes

La entidad ha empezado ya el despliegue de su nuevo plan estratégico, presentado en noviembre, y que se centra en acelerar el crecimiento, impulsar la transformación y la inversión en el negocio, y consolidar su papel en la sostenibilidad.

En el primer trimestre, el volumen de negocio se consolida por encima del billón de euros, la base de clientes en España crece en casi 340.000 en los últimos 12 meses, hasta alcanzar a los 18,6 millones de clientes, y los clientes digitales superan los 12,2 millones, más de medio millón más que hace un año. En cuanto al desarrollo de la transformación, CaixaBank Tech, la filial tecnológica del grupo, ya ha incorporado cerca de la mitad de las 1.250 contrataciones netas previstas, de las cuales en torno a 400 son desarrolladores.

El crédito bruto a la clientela se sitúa en 364.159 millones en el trimestre, con una cartera sana de 354.592 millones, un 2,9% más con respecto a marzo de 2024 (+0,9% en el trimestre).

La producción de crédito para particulares llega a los 18.877 millones (+15%), con la nueva producción hipotecaria en 4.508 millones, un 62% más en tasa interanual. En torno al 93% del total concedido ha sido a tipo. Aparte, durante el primer trimestre se han concedido 3.374 millones en créditos al consumo, con un incremento del 11%. El crédito a empresas ha registrado un incremento del 4%, hasta 10.995 millones. CaixaBank destaca que mantiene unos niveles históricamente bajos de morosidad, una cómoda posición de liquidez y una fuerte generación orgánica de capital.

El saldo de dudosos cae 160 millones en el trimestre hasta situarse en 10.076 millones, y la tasa de morosidad se sitúa en el 2,5%, una décima menos que a cierre del año pasado. La ratio de cobertura es del 70%, y el coste del riesgo también baja hasta situarse en el 0,25%. Los activos líquidos totales de CaixaBank llegan a los 171.170 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 197%, muy superior al mínimo requerido del 100%.

La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de gestión es del 12,5% a cierre del trimestre, y recoge el impacto extraordinario de +20 puntos básicos por la entrada en vigor en enero de la normativa CRR3 (Basilea IV).