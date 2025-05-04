Pimec apoya la propuesta de permitir trabajar a sin papeles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pimec Lleida lleva tiempo defendiendo que es necesario buscar una solución para paliar la falta de mano de obra que sufren muchos sectores en la provincia, como el del metal, la hostelería o el del transporte, es por eso que ve con buenos ojos la propuesta puesta sobre la mesa por el Gobierno de Félix Larrosa de crear un censo único de temporeros sin papeles para que estos puedan trabajar en campañas puntuales, una iniciativa que ya ha presentado al Gobierno central.

Este mismo mes de mayo entrará en vigor el reglamento de extranjería que simplifica los requisitos para regularizar a migrantes y el objetivo de esta medida sería poder acreditar las capacidades de las personas que están residiendo ya en España y que no tienen permisos administrativos, para poder encajar su perfil en los sectores demandantes de trabajo. “Contratar a las personas en origen es una solución que muchas empresas están llevando a cabo ahora mismo, pero es un proceso lento y la alternativa que propone la Paeria lo podría agilizar y esto es algo que el tejido productivo de la demarcación lleva mucho tiempo reclamando”, defendió ayer el líder de la patronal de las medianas y pequeñas empresas en Lleida, Borja Solans. En este sentido, defendió que la medida debería venir acompañada de mecanismos que facilitaran la integración de estas personas, y también de planes formativos para adecuar sus perfiles a las demandas de plantilla que exigen las empresas leridanas. “La integración social es clave para garantizar una convivencia armoniosa”, aseveró Solans, que también afirmó que será trabajo de la clase política buscar un “equilibrio” en esta normativa para que no “provoque un efecto llamada”.

Según afirmó el Gobierno leridano, la idea es acompañar el censo con planes formación, integración y de movilidad laboral que permita a los inmigrantes concatenar campañas, como las agrarias, de tal manera que pudieran estar trabajando nueve meses y pasar otros tres en su país de origen.