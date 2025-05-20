"Sin agricultores, no hay futuro": los campesinos europeos protestan en Bruselas contra la reforma del presupuesto de la PAC

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los agricultores europeos han salido este martes a las calles de Bruselas para denunciar los riesgos que supone la nueva propuesta de financiación de la PAC. Coincidiendo con la celebración de la Conferencia Anual del Presupuesto de la UE 2025, la Federación Wallona de la Agricultura y Boerenbond, con el apoyo de Copa-Cogeca, han organizado una acción de protesta y advierten del riesgos que supone la centralización de la financiación en un único fondo. También alertan de que la reforma podría comportar una fragmentación del mercado único, retrasos en las inversiones y un aumento de las desigualdades entre países. "Sin una PAC fuerte no habrá agricultores. Y sin agricultores, Europa perderá su soberanía alimentaria", han afirmado varios representantes.

Desde Copa-Cogeca se reclama "una línea presupuestaria específica, blindada e indexada a la inflación en el próximo marco financiero puesto-2027". La organización rechaza la propuesta de sustituir al modelo actual de dos pilares por una programación nacional única. "Estamos en contra de los fondos únicos. Somos agricultores europeos, no nacionales", ha defendido a uno de los portavoces de la organización, añadiendo que "creemos en Europa y queremos creer en un mercado común".

En la movilización también han participado representantes del sector agrario español. El presidente de COGECA, Lennart Nilsson, ha sido contundente: "Sin presupuesto no hay PAC, y si no hay PAC, se acabará el modelo europeo de producción". También ha denunciado que "no se puede permitir que la PAC quede subordinada a otras prioridades" y ha advertido que "eso es desmantelar todo el tejido productivo europeo".

Desde el Parlamento Europeo, eurodiputados españoles han apoyadoa los manifestantes y han afirmado que defenderán "una PAC robusta, alineada con los objetivos estratégicos de la UE y blindada ante recortes". También han exigido a la Comisión Europea que abandone la idea "de un fondo único que pone en riesgo el mercado común y la seguridad alimentaria".

El presidente de COPA, Massimiliano Giansanti, ha defendido que "sin presupuesto no tenemos política agrícola común". "Estamos aquí para demostrar a las instituciones europeas que, sin agricultores, nadie puede garantizar la seguridad alimentaria" ha añadido. Desde la presidencia de Copa-Cogeca se ha advertido que "sin presupuesto no tenemos ninguna posición, ninguna oportunidad de ser fuertes en el mercado, ni ante el cambio climático."

El presidente de Boerenbond, Lode Ceyssens, ha añadido: "Si no obtenemos un fondo dedicado a la PAC, si no obtenemos una PAC que sea aceptada por los agricultores, no obtendremos renovación generacional ni confianza en el futuro. Y al final, eso compromete la soberanía de la UE".

El vicepresidente de COPA, la plataforma europea que agrupa las organizaciones agrarias, Francis Gorman, ha recordado que "la propuesta de un único fondo y la desconexión de la PAC de su marco tradicional sólo llevará a la disolución del apoyo a la agricultura". Y ha concluido: "Si no podemos mostrar que el campesinado es viable, como podemos esperar una nueva generación de agricultores"?. También se ha sumado la voz de Leonardo Poffere, representante de las cooperativas italianas: "Esta propuesta es el primer paso hacia el final de la PAC. Hay que pararla hasta el último día".

Finalmente, desde España, Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha hecho un llamamiento claro: "No podemos desmantelar la PAC. Esta es sólo la primera de muchas concentraciones. Si no hay presupuesto fuerte, no habrá PAC. Si no hay PAC, no habrá agricultores. Y si no hay agricultores, pondremos en riesgo la soberanía alimentaria de la UE".

Con el lema "Sin agricultores, no hay futuro", las organizaciones agrarias europeas advierten que esta es sólo la primera acción de un ciclo de movilizaciones a escala continental.