Talkual prevé aumentar su facturación a 6,5 millones

La empresa Talkual, con sede en Bellpuig, cerró el pasado ejercicio 2024 con una facturación de 4,5 millones de euros, y para este 2025 prevé alcanzar los 6,5 millones, según informó ayer la compañía. Ha lanzado una nueva línea de cremas de verdura elaboradas de forma artesanal como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación, reforzando su modelo de negocio centrado en la economía circular y la valorización de frutas y hortalizas descartadas por el mercado convencional. Fundada en 2020 por Marc Ibós y Oriol Aldomà, Talkual ha “rescatado” desde entonces cerca de cinco millones de frutas y verduras y ha fidelizado a más de 100.000 clientes en todo el Estado. Las nuevas cremas se elaboran sin conservantes ni aditivos en un obrador de Bellvís, usando los excedentes que llegan semanalmente a la planta de Talkual.

“El proyecto genera valor añadido en origen y consolida una red de economía local que involucra a pequeños productores agrícolas de todo el Estado, con especial presencia en la provincia de Lleida”, explica la empresa.

A corto y medio plazo, la firma planea ampliar su catálogo con más productos derivados de frutas y hortalizas, así como establecer colaboraciones con marcas alimentarias que dispongan de productos mal etiquetados o con caducidad corta. Todos ellos se comercializarán exclusivamente a través de su plataforma de ecommerce.

Actualmente, el 90% de las ventas se dirigen a particulares, mientras que el resto corresponde a empresas que lo destinan a sus empleados. Entre ellas figuran compañías como Shimano, Publicis o Smileat. Cada caja, que se puede adquirir en distintos formatos a partir de seis kilos, incluye productos de temporada clasificados y preparados en las instalaciones de Bellpuig.

La compañía ha iniciado los trabajos para su internacionalización, con Italia y Francia como primeros mercados objetivo.