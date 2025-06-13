Espot estima que el acuerdo de asociación con la UE pueda firmarse durante la actual legislatura

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha mostrado su esperanza de que el acuerdo de asociación con la Unión Europa pueda firmarse durante la actual legislatura andorrana, a la que quedan dos años: "Esperamos que este acuerdo pueda ser una realidad antes de que finalice nuestra legislatura". Lo ha dicho este viernes en la apertura de la segunda jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra desde este jueves en La Seu d'Urgell.

Espot ha señalado que el acuerdo está pendiente de la aprobación del Consejo de la Unión Europea y que permitiría al país la "participación estructural progresiva" en el mercado interior europeo. Además, ha explicado que reforzaría la cooperación de Andorra con las regiones vecinas, "especialmente las catalanas y las francesas". Ha explicado que este acuerdo se enmarca en la voluntad de Andorra de apostar por un fortalecimiento de la cooperación económica transfronteriza para ser "un motor activo del desarrollo económico del Pirineo" para crear puestos de trabajo de alto valor añadido y generar riqueza.

El jefe de Gobierno andorrano ha añadido que la colaboración empresarial "debe tener un papel clave, trascendental e ineludible" para reforzar los enlaces entre Andorra y las comarcas catalanas de su alrededor.

"Desorden" mundial

Espot ha lamentado que "más que ante un nuevo orden mundial, estamos ante un desorden" a causa de los eventos que, según él, ha perturbado este orden, como la invasión rusa de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio o las políticas proteccionistas estadounidenses. Ha asegurado que ante estos cambios, que ha definido de profundos, se debe tener claro que "el orden mundial que ofrecía predictibilidad respecto al crecimiento económico posiblemente tiene los días contados". "Todo ello ilustra un desafío al derecho internacional y a los equilibrios geopolíticos que creemos establecidos", ha añadido.

Espot ha añadido que ante estos cambios, los empresarios tienen "un papel fundamental, más que nunca", para hacer prosperar la economía y que los políticos deben facilitar la creación de un marco regulador que permita a las empresas crecer y prosperar, en sus palabras, libremente.