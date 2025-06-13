Galardón para Cooperativa Cadí en los Premios Pimec

El premio a Cadí fue recogido por el presidente de la Cooperativa. - PIMEC

La Cooperativa Cadí fue distinguida anoche durante la celebración de la 38ª edición de los Premios Pimec con el premio Catalunya Internacional a la Proyección Empresarial Catalana. Este galardón fue recogido por Jordi Calvet, presidente de la Cooperativa. La patronal de la pequeña y mediana empresa de Catalunya y Catalunya Internacional reconocieron esta cooperativa de La Seu d’Urgell en el marco del acto que se celebró en el Palau Sant Jordi con más de 1.400 personas del mundo económico y empresarial.

La Cooperativa Cadí, dedicada a la producción de quesos y mantequillas, recibe este galardón por identificar sus productos como catalanes, tanto en beneficio propio como del país, para la proyección de una imagen y una reputación positivas.

Sus productos se encuentran en la mayoría de puntos de venta de alimentación del territorio catalán, pero también en zonas del territorio nacional, en diferentes países europeos así como también en los Estados Unidos.

Gracias a su actividad empresarial, Cooperativa Cadí ha conseguido una potente proyección exterior de la calidad de sus productos y hay que destacar que ha sido reconocida por la Unión Europea como denominación de origen protegida (DOP). Además, en 2000 obtuvo el sello de calidad comunitaria por el queso Urgèlia, el único de Catalunya con DOP. Durante la gala se distinguió las mejores acciones empresariales de 2024 en las siguientes categorías: Premio Valores al Desarrollo Sostenible; Premio a la Calidad Lingüística Empresarial, y Premio a la Pyme más Competitiva en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa.

En el transcurso del acto también se entregaron otras distinciones: Reconocimiento CaixaBank–Fundación Pimec a la Segunda Oportunidad Empresarial; y como novedad, los Reconocimientos Pymes Plus y al Activismo Empresarial.

La ceremonia también contó con la presencia del presidente de Pimec de Lleida, Borja Solans.