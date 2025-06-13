Lleida es una de las 17 provincias donde aumentan más los ingresos de Hacienda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En el casino se dice que la banca siempre gana y con los impuestos quien siempre sale triunfante es Hacienda, o al menos así se desprende del balance de ingresos en los cuatro primeros meses del año. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha ingresado entre enero y abril algo más de 605 millones de euros en la demarcación de Lleida, una cifra que supone un aumento del 12,2% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Se trata de un aumento por encima del promedio estatal (10,5%) y de Catalunya (2,4%). De hecho, la demarcación se encuentra en el grupo de las diecisiete españolas con mayores aumentos de aportaciones a la AEAT junto con Almería, Málaga, Teruel, Las Palmas, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Palencia, Zamora, Lugo, Ourense, Madrid, Alicante y València.

El grueso de los ingresos en Lleida corresponden, como es habitual, al impuesto sobre la renta, que supera ligeramente los 279 millones de euros, treinta más que en el primer cuatrimestre del año pasado. Representa un aumento del 21,1%, mientras que el promedio catalán es de 7,4%, hasta alcanzar los 9.626 millones.

A la hora de explicar este incremento hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la mejora del empleo. Si hay más personas trabajando, hay más contribuyentes pagando al fisco. Lleida tenía un promedio de 207.610 afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril, lo que supone un incremento de 5.525 con respecto a un año atrás.

Pero además de ello hay que tener en cuenta que no se ha deflactado la tarifa del IRPF. Es decir, que no se ha reflejado la evolución del inflación sobre la tarifa lo que, en la práctica, representa un incremento de la presión sobre los salarios.

Para quien sí habrá buenas noticias será para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional. La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso ha aprobado esta semana la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, una norma en la que PSOE, Sumar y el BNG introdujeron una enmienda para eximir de IRPF a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En la votación, PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y BNG se posicionaron a favor, mientras que PP y Junts se abstuvieron y Vox votó en contra. Como la comisión parlamentaria tenía competencia legislativa plena, no hace falta que el texto se eleve al Pleno del Congreso y será remitida directamente al Senado.

La segunda gran fuente de ingresos corresponde al IVA. En este caso, el fisco ha ingresado en Lleida 254, millones de euros, un 12,4 por ciento por encima del balance registrado entre enero y abril de 2024.

El fisco prevé devolver 118 millones por la Renta

La Agencia Tributaria se encuentra inmersa en estos momentos en el tramo final de la campaña de Renta 2024. La AEAT prevé tener que devolver 118 millones de euros a 145.101 contribuyentes leridanos. En concreto, la Agencia calcula que recibirá 242.503 declaraciones, (+3,1%), de las que 216.219 serán individuales y 26.284 conjuntas. Las positivas se situarán en torno a las 83.096, un 2,27% menos que el año pasado, mientras las que tienen derecho a devolución crecerán un 6,3%. Aquellas que tengan resultado a ingresar deberán pagar 178 millones (+14,5%) y este año, como novedad, se podrá abonar a través de Bizum, en tanto que la posibilidad de pago con tarjeta se extiende a cualquier entidad. En el conjunto del Estado, el fisco espera recibir 24.868.000 declaraciones durante la campaña, un 3,1% más que en la anterior, de las que el 68% (17,07 millones) saldrán a devolver por un importe estimado de 14.908 millones de euros. Según explicó la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, habrá 6,07 millones de declaraciones a ingresar por importe de 19.093 millones.