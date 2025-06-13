Salto digital hacia la sostenibilidad agrícola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La agricultura de precisión fue ayer la protagonista de la última edición del Breakfast4Inno, organizada por Agrotecnio y el Parque Agrobiotech, para mostrar cómo la innovación y las tecnologías digitales pueden hacer el trabajo en el campo más sostenible y eficiente. El coordinador del grupo de investigación en AgròTICa y Agricultura de Precisión de la Universitat de Lleida (UdL) y de Agrotecnio, el Àlex Escolà, explicó que esta disciplina se basa en la recogida, procesamiento y análisis de datos temporales, espaciales y específicos de cada planta para adaptar las decisiones agrícolas a la variabilidad del campo. “El objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua, los fertilizantes y los fitosanitarios, al mismo tiempo que se incrementa la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción”, remarcó.