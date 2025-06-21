Presentada la segunda edición de Emprèn Agro Cat, de Femac y Afrucat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Afrucat y la Femac (Clúster de la maquinaria y medios de producción agrícola) y presentaron ayer la segunda edición del programa de aceleración, Emprèn Agro Cat, cuyo objetivo es dar visibilidad e impulsar el talento y el emprendimiento en el sector agrario y alimentario catalán.

Emprèn Agro Cat busca de aquí al 15 de septiembre una quincena de proyectos de innovación en el mundo agro para acompañarlos, a través de un programa de 100 horas de formación y 75h de mentoría (5 por emprendedor), impulsarlos y darlos a conocer a plataformas innovadoras para que inviertan en sus negocios.

Los directores de la Femac y de Afrucat, Enric Pedrós y Manel Simon, destacaron el éxito de la primera edición en la que se recibieron 15 proyectos de gran calidad entre los que algunos han sido escogidos, a posteriori, en otros procesos de innovación.

Entre los proyectos de éxito de la pasada edición asisiteron a la presentación la empresa Agrin’pulse, galardonada en el primer Emprèn Agro Cat y que ha sido seleccionada por el ministerio de Agricultura, así como Agrodevices, seleccionada por CaixaBank como una de las 15 startups más punteras del Estado en tecnología agroalimentaria.