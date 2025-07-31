EE.UU. impondrá aranceles del 15% al vino europeo a partir de mañana

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que los Estados Unidos impondrán aranceles del 15% en el vino europeo a partir de este viernes, igual que a la mayoría de exportaciones de la Unión Europea. Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente norteamericano, Donald Trump, sellaran el acuerdo comercial en Escocia el domingo pasado, Bruselas indicó que los gravámenes sobre el sector vitivinícola y el de las bebidas alcohólicas seguían negociándose con el objetivo de conseguir una exención arancelaria sobre estos. Sin embargo, este jueves el ejecutivo comunitario ha indicado que ambos sectores "estarán cubiertos por el techo del 15%" a partir del viernes mientras continúan las conversaciones con Washington.

"La Comisión Europa continúa decidida a conseguir el número mayor de exenciones que sea posible, también para los productos tradicionales de la UE como el vino o las bebidas alcohólicas. No esperemos que estas estén incluidas en el primer grupo de exenciones que los Estados Unidos anunciará mañana y, por lo tanto, este sector está cubierto por el 15%", ha afirmado en rueda de prensa este jueves el portavoz comunitario a cargo de Comercio, Olof Gill.

Así, hasta que no se llegue a un acuerdo con Washington para una exención, el vino y el resto de bebidas espiritosas producidas en la UE estarán sometidas a un arancel del 15%, junto con la gran mayoría de productos europeos.

Von der Leyen y Trump sellaron el domingo en Escocia el pacto que tiene que poner fin a la guerra arancelaria iniciada por el republicano según el cual Washington impondrá a partir de este mismo viernes un gravamen general del 15% en "casi todas las exportaciones" de la UE. Sin embargo, los flequillos del acuerdo todavía se están negociando y, a estas alturas, queda pendiente concretar las tasas para sectores estratégicos como el farmacéutico.

Bruselas está a la espera de que el presidente de los Estados Unidos firme este viernes una batería de órdenes ejecutivas que tienen que poner en marcha los nuevos aranceles en la UE, así como en el resto de países con quien ha cerrado acuerdos comerciales en las últimas semanas. Según la Comisión Europea, ambas partes trabajan a estas alturas para cerrar una declaración conjunta que tiene que aportar más claridad sobre los gravámenes sectoriales y su entrada en vigor.

Por ahora, se sabe que entra en vigor este mismo viernes un arancel general del 15% -cifra inferior a la amenaza del 30% hecha por el presidente Trump a principios de julio- a la mayoría de los productos que el bloque comunitario exporta a los Estados Unidos, incluidos el vino o los coches.

Según informó el domingo Von der Leyen, hoy por hoy, el acuerdo comercial cerrado con Washington incluye también la eliminación de aranceles en productos estratégicos como son los aviones y sus componentes, algunos productos químicos, ciertos medicamentos genéricos, algunos productos agrícolas, y los recursos naturales y materias primas críticas.

El ejecutivo comunitario asegura que ambas partes se comprometieron a "ampliar" la lista de exenciones y, por lo tanto, el objetivo de Bruselas es conseguir eliminar los aranceles sobre el vino y el sector de las bebidas espiritosas europeo.

"Entendemos que los Estados Unidos aplicará exenciones en el techo del 15% de acuerdo con lo que expuso a la presidenta Von der Leyen el domingo. Eso significa que, a partir del viernes, habrá una liberación arancelaria inmediata, por el cual tanto hemos trabajado [...] Los Estados Unidos han asumido estos compromisos y ahora depende de ellos cumplirlos, la pelota está en su tejado", ha indicado Gill este jueves.

La Comisión Europea ha dejado claro que la declaración conjunta con la Casa Blanca establecerá los principios del acuerdo comercial sellado en Escocia, pero que en ningún caso será un documento legalmente vinculante, sino que se limitará a exponer las líneas políticas de la relación comercial entre ambos lados del Atlántico.

"Los negociadores de la UE y los Estados Unidos están trabajando, tal como se acordó, para ultimar la declaración conjunta. En caso de que se necesite más tiempo para ultimarla, más allá del 1 de agosto, la UE entiende claramente que los Estados Unidos aplicará el límite máximo arancelario acordado del 15%", ha sentenciado el portavoz comunitario.