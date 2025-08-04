Un temporero recoge nectarinas en un campo de Aitona con manga larga y una gorra en la cabeza para protegerse del calor y los mosquitos.Alba Mor / ACN

El paro en las comarcas de Ponent y el Alt Pirineu i Aran se ha incrementado en 170 personas, un 1,12%, en julio, y se llega a los 15.358 parados, según datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. A pesar de este incremento mensual, la variación anual indica que 448 personas menos se encuentran en paro comparado con julio de 2024, un 2,83%. Con respecto a personas ocupadas, en la demarcación 222.506 personas están trabajando en julio, 4.079 más que el mes anterior (1,87%) y 3.767 más que el mismo periodo del año anterior (1,72%). En el conjunto de Cataluña la ocupación vuelve a fijar un récord en julio y sigue por encima de los 3,9 millones a pesar del repunte del paro.

De los 15.358 parados que hay en la demarcación de Lleida, un total de 6.235 son hombres y 9.123 mujeres. Por sectores, agricultura tiene 1.127 parados (2 más que en junio), la industria 1.414 (22 más), la construcción 1.061 (13 menos), y los servicios 10.100 (110 más).