CaixaBank concede más de 160 millones en créditos

CaixaBank ha concedido más de 90 millones en crédito hipotecario en la provincia de Lleida durante el primer semestre de este año 2025, hecho que supone un incremento del 33 por ciento respecto al mismo periodo del ante anterior, según informó la entidad. A esta cifra se suman 69 millones de euros en préstamos al consumo, “consolidando el banco como referente en la financiación a particulares en Ponent”, destacó.

En cuanto al crédito al consumo, el incremento del 34% responde a la buena acogida de productos como el préstamo My Box, que ofrece condiciones estables y una gestión 100% digital, especialmente entre el público joven y las familias.

“Este crecimiento refleja la fuerte actividad comercial de CaixaBank en Lleida y su apuesta por ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada cliente”, según la entidad. Así, el director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, destacó que con “estas cifras confirmamos que el consumo en nuestro territorio continúa a buen ritmo”, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años. Gonzàlez subrayó el “compromiso de CaixaBank al mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándolos a hacer realidad sus proyectos”.