Muere a los 92 años Julio Sorigué, fundador del grupo empresarial Sorigué y de la Fundación Sorigué

El fundador del grupo empresarial Sorigué, Julio Sorigué, ha fallecido este martes a los 92 años. Según han informado fuentes de la empresa, su despedida tendrá lugar el jueves día 14 a las 11h en la Catedral Nova de Lleida.

Nacido en 1933 en Cervera, Julio Sorigué fue un pionero en el sector de la construcción desde muy joven. En el año 1968 fundó Sorigué S.A.U. en Lleida hasta convertir la empresa en un referente en construcción en el Estado.

Además, conjuntamente con su esposa, Josefina Blasco, creó en el año 1985 la Fundación Sorigué, que alberga una de las colecciones de arte más importantes de España, y que ha sido un pilar en proyectos sociales, educativos y culturales en Lleida, y en el año 1992 el Centro Ocupacional Fundación Sorigué, institución pionera en Lleida a asistir a personas con discapacidad psíquica.

En 2010, recibió la Medalla al Trabajo Francesc Macià y posteriormente la Cruz de Sant Jordi, los dos reconocimientos otorgados por la Generalitat de Catalunya. Asimismo, en 2012 fue galardonado con el premio Especial Prestigio de la Diputación de Lleida por sus 60 años de trabajo en el sector y también fue galardonado con la Medalla de Oro de la ciudad de Lleida en reconocimiento por su actividad empresarial.

"La defunción de Julio Sorigué, supone un momento de gran dolor, ya no solamente a nivel personal sino por la pérdida de un gran empresario al cual, como muchas personas, he admirado profundamente”, apunta Ana Vallés, sobrina de Julio Sorigué y presidenta del grupo