Empresarios de Lleida salvan a una firma local de impresión en 3D

Quantum, sociedad leridana liderada por un grupo de empresas locales, ha comprado los activos y las operaciones de BCN3D, firma de desarrollo y fabricante de soluciones de impresión 3D. La compañía, que había presentado un concurso voluntario de acreedores, ve garantizada con esta operación tanto la producción en Lleida como el mantenimiento del equipo humano.

Quantum es una nueva entidad respaldada por inversores privados, que cuenta con el apoyo de Sorigué, Banasegur (Sabseg Group), Terberfer e Inversions Vall (empresa participada por el accionariado del Grupo agroalimentario Vall Companys). Su misión, explica, es impulsar activos industriales estratégicos mediante inversión a largo plazo y conocimiento operativo.

BCN3D, por su parte, es uno de los principales desarrolladores y fabricantes de soluciones de impresión 3D de nivel industrial, con presencia en más de sesenta países. Entre sus clientes se encuentran marcas de referencia como Nissan, BMW, NASA, Camper, Louis Vuitton y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La adquisición ha sido formalmente aprobada y completada a través de los procedimientos legales correspondientes, “garantizando la continuidad de las operaciones, la plena retención del equipo y una sólida base para el futuro”, según fuentes de la operación. Todos los activos de BCN3D, incluidas las recientemente inauguradas oficinas centrales y el centro de producción en Lleida, permanecen intactos y plenamente operativos. Quantum aprovechará las inversiones, la infraestructura y el impulso desarrollados en los últimos años, asegurando la continuidad de productos, tecnologías y marcas. “Todo el equipo de BCN3D se mantiene en su puesto y continuará operando con normalidad, preservando la calidad, capacidad de respuesta y soporte que clientes y socios esperan de la compañía”, explican.

Esta adquisición garantiza que sus tecnologías —y la hoja de ruta que las respalda— “continuarán evolucionando bajo una estructura renovada y preparada para el futuro”. Quantum construirá sobre esta base para impulsar la innovación, fortalecer la posición de BCN3D en el mercado de la fabricación aditiva y ampliar su oferta para responder a las cambiantes necesidades de la fabricación moderna. BCN3D facturó 4,4 millones de euros en 2023.