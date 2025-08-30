SEGRE

Un tribunal de apelación en los EE.UU. declara ilegales los aranceles de Trump y ahora el caso acabará en el Supremo

Los gravámenes siguen en vigor pendientes de recurso y el presidente norteamericano dice que retirarlos "destruiría a los EE.UU."

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, muestra un cartel con los aranceles que aplicará a varios países

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, muestra un cartel con los aranceles que aplicará a varios paísesCasa Blanca / vía ACN

Un tribunal de apelación de los Estados Unidos ha declarado ilegales los aranceles "recíprocos" impuestos por Donald Trump, así como los gravámenes específicos contra México, el Canadá o China, validando una decisión previa de otro juez. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal asegura que el Congreso en ningún caso ha ofrecido al presidente "poderes amplios para imponer aranceles de la naturaleza" de los promulgados. Trump ha dicho que la sentencia proviene de un juzgado "altamente partidista" y ha avisado que retirar los aranceles "destruiría los Estados Unidos". "Con la ayuda del Tribunal Supremo, utilizaremos los aranceles para beneficiar nuestra nación", ha apuntado Trump, confirmando que el caso llegará a las más altas instancias.

