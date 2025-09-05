Sindicatos y patronal firman el nuevo convenio del metal de la demarcación de Lleida

Publicado por acn

​ Creado: Actualizado:

La Federación de Empresarios Metalúrgicos de Lleida (FEMEL) y las organizaciones sindicales UGT-FICA y CCOO de Industria han firmado este viernes el convenio del metal de la demarcación de Lleida para los años 2025-2027. Los delegados y delegadas del sector han ratificado los términos del preacuerdo alcanzado a finales de julio y que, según los sindicatos, "garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora los derechos y las condiciones de las cerca de 13.000 personas que trabajan en el sector". El convenio establece un incremento salarial de un 3% para el 2025, con efectos desde el 1 de enero, y de un 2,5% para el 2026 y 2027, e incorpora una cláusula de revisión vinculada al IPC que garantiza el 85% de la diferencia con los incrementos acordados.

Según informa CCOO, la cláusula de absorción y compensación se mantiene en los mismos términos que en el anterior convenio, pero se ha pactado un incremento adicional de un 2% en las pagas extras para cada año de vigencia.

Entre las mejoras que incorpora el nuevo convenio está la ampliación hasta dieciséis horas anuales de la licencia retribuida para visitas médicas, la participación de la representación sindical en la elección de las mutuas, la adaptación de la jornada para las personas víctimas de violencia de género --siempre que haya denuncia-- y la mejora de la cobertura del seguro de convenio para las personas trabajadoras, según el sindicato.

El nuevo convenio también fija las vacaciones en 22 días laborables, incorpora los derechos del colectivo LGTBI y establece que la jubilación anticipada mediante el contrato de relieve sea por acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.

Les organizaciones sindicales hace tiempo que denunciaban que el convenio del metal en la demarcación de Lleida era el peor de Cataluña y se situaba en la cola en el ámbito estatal, y que eso se traducía en una falta de mano de obra en este sector, por ejemplo soldadores.