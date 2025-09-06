La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó ayer el folleto de la opa hostil lanzada por el BBVA hace más de un año sobre el Banc Sabadell, en el que mantiene el precio ofrecido –una acción nueva de BBVA más 0,70 euros en metálico por cada 5,5483 acciones del Sabadell–. El folleto aprobado sigue condicionando el éxito de la oferta a que sea aceptada por un número mínimo de acciones que permitan al BBVA adquirir más del 50% del capital, pese a que el supervisor bursátil estadounidense, la SEC, autorizó el jueves por la noche rebajar el umbral de aceptación a un mínimo del 30%. El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió que la oferta lanzada por la entidad es “muy atractiva” para los accionistas de la entidad catalana. Así los animó a aprovechar esta “oportunidad única”, porque el valor de la oferta, aunque el precio a pagar se mantiene, “ha aumentado” en los 16 meses que han transcurrido desde el anuncio de opa”. En este sentido apuntó que el valor equivalente representa la máxima valoración del Sabadell en más de una década y supondrá un aumento del beneficio por acción de más del 25%. El plazo de aceptación se abrirá el lunes y se extenderá hasta el 7 de octubre. “En estos 30 días les invitamos a que aprovechen esta oportunidad y nos acompañen como socios en nuestro gran proyecto conjunto”, aseveró. Torres también anunció una revisión al alza de las sinergias estimadas por toda la operación, pasando de 850 a 900 millones de euros. Sin embargo, retrasó un año, a 2029, la consecución de estas sinergias como consecuencia del bloqueo a la fusión durante al menos tres años que el Gobierno impuso para dar luz verde a la opa. La autorización llega tras un dilatado proceso de autorizaciones, entre ellas las del Banco de España y la de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.

En respuesta, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, aseguró que la oferta del BBVA “es incluso peor que la que rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario” de la entidad.