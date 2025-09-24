Las exportaciones repuntan un 5% en julio en Lleida, con 374 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las exportaciones de las comarcas leridanas repuntaron en julio un 5,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 374 millones de euros. Esto se debe principalmente a un incremento de las ventas del sector agroalimentario, bebidas y tabaco, que alcanzaron los 270 millones de euros, un 5,6% más, según los datos de la balanza comercial publicados ayer por el ministerio de Comercio. El segundo sector de la provincia con más fuerza exportadora volvió a ser el de los bienes de equipo, alcanzando los 30,2 millones de euros (+1%). Pese a este repunte, en el acumulado desde principios de años, las ventas de la demarcación al exterior registran un descenso del 1,5%, respecto a los siete primeros meses del 2024, quedándose en los 1.856,9 millones de euros, debido principalmente a la caída del sector de la alimentación, que fue de un 5,3%, quedándose en los 1.170,1 millones de euros. Esto se podría explicar debido al descenso de los precios que han sufrido en el último año productos como el aceite de oliva. Por su parte, las importaciones entre enero y julio crecieron un 3,3%, llegando a loas 1.237 millones de euros. La balanza comercial sigue siendo positiva para la demarcación, es decir, se venden más productos de los que se compran a otros países, con un saldo a favor de 619,6 millones de euros.

La bajada de precio del aceite podría explicar también la evolución de la relación comercial con Estados Unidos, donde es el producto que más se exporta. Y es que, pese a que en lo que va de año, y con la guerra comercial a la orden del día, el importe de las exportaciones a este país han caído un 39,5%, pasando de los 83,1 a 50,3 millones. Si se calcula la cantidad de producto que se ha comercializado en el país norteamericano la caída es muy inferior, no llega al 10%, pasando de 11.437 toneladas, a 10.302. Ahora bien, será necesario esperar a ver el efecto que puedan tener los nuevos aranceles, que entraron en vigor el 7 de agosto.

En el conjunto de Catalunya, las exportaciones crecieron un 1,1% durante los siete primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2024, alcanzado los 60.315,4 millones de euros, siendo los químicos los productos que más se vendieron en el exterior, sumando 18.260 millones, más del 30% del total. Por su parte las importaciones crecieron un 4,8% alcanzando los 68.553,3 millones de euros, lo que sitúa la balanza comercial en un déficit de 8.237 millones.