Mercolleida estrena la primera lonja estatal de grasas y harinas animales de todo el Estado

Mercolleida ha puesto en marcha la primera Junta de Precios del sector de grasas y harinas animales de todo el territorio español. Aunque algunas de sus referencias ya se incluían hasta ahora en el sector de cereales de la misma lonja, o también cotizaban en la lonja de Barcelona, esta es la primera vez que se constituye una lonja específica para este sector. Esta nueva Junta cuenta con la participación de 11 empresas, un número representativo de las que hay implantadas por toda la península y con una operativa relevante también en comercio exterior. También hay empresas dedicadas al biodiésel, una actividad que cada vez gana más peso en este mercado y que compite con las producciones destinadas a la alimentación animal.

La nueva Junta de Precios está dividida en dos bloques. El primero corresponde al de grasas y mantequillas, formado por 8 empresas de referencia al mercado que representan de manera equitativa tanto la parte compradora (Cegeco, Corporación Alimentaria Guissona, Piensos Costa i Repsol) como la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteïnes i Derivats y Valgrasa). El segundo bloque es el de las harinas de proteína animal y lo forman la parte compradora (Affinity, Corporación Alimentaria de Guissona y Cotécnica) y la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados, Saria y Valgrasa). En conjunto, estas empresas representan una parte significativa del volumen de negocio del sector en el ámbito estatal, una industria que cuenta con un elevado nivel de operaciones y un peso creciente en la cadena agroalimentaria. La lonja cotizará inicialmente grasas animales, mantequillas y harinas de proteína animal (mixta, aves y porcino) e irá añadido en un futuro nuevos productos relacionados, como aceite de palma o de soja.

Las cotizaciones están referenciadas en destino Lleida (que es como se cotizaba hasta ahora) y Ex Works, es decir, en cotización de salida de fábrica sin incluir el transporte ni otros gastos posteriores. Eso último permitirá tener una referencia homogénea para todo el país, ya que se elimina la distorsión del gasto del transporte, que varía según la distancia en destino.

Aunque Mercolleida ya hace meses que trabaja en el funcionamiento y puesta en marcha de esta nueva lonja, la primera sesión oficial de la Junta de precios del sector de grasas y harinas animales ha tenido lugar este viernes. Su publicación se hará a través de los canales habituales que Mercolleida mantiene con sus usuarios, con el objetivo de consolidar así su papel como plataforma de referencia en la formación de precios agropecuarios en España.