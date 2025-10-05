Catalunya, líder al pactar cómo aplicar la inteligencia artificial en las empresas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Consell de Relacions Laborals, órgano de la conselleria de Empresa y Trabajo, ha aprobado las Recomanacions a la negociació col·lectiva per a la implementació de la digitalització i la intel·ligència artificial a les empreses de Catalunya con el objetivo de garantizar que la transición tecnológica se haga de manera justa y ética. El conseller, Miquel Sàmper, destaca que “son el fruto de un largo proceso de diálogo y concertación social con los agentes económicos y sociales”. “Catalunya es la primera comunidad del Estado en que el Govern y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec) han sido capaces de pactar unas recomendaciones disponibles para trabajadores y empresas de nuestro país”, explicó. El texto destaca, entre otros puntos, que la digitalización de procesos en las empresas puede requerir la adaptación del perfil competencial de los recursos humanos con la demanda de nuevas habilidades y una necesidad de adaptación al cambio constante. Se plantean líneas de trabajo en la negociación colectiva, como apostar por la formación continua de los trabajadores para la mejora de sus competencias digitales. En los convenios colectivos es recomendable que se identifiquen y, si se considera adecuado, se prioricen las acciones formativas a impartir con este objetivo, para facilitar la elaboración de los planes anuales de formación en cada empresa.

El texto también incide en la desconexión digital, que consiste en limitar el uso de las tecnologías de la comunicación para garantizar fuera del tiempo de trabajo, establecido legal o convencionalmente, el respeto de los tiempos de descanso, permisos y vacaciones de las personas trabajadoras, así como de su intimidad personal y familiar.