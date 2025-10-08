El Grupo Pujol invertirá unos 40 millones de euros en los centros de Les Borges Blanques y Mollerussa

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Pujol invertirá cerca de 40 millones de euros en 2026 en los centros de Les Borges Blanques y Mollerussa. La estrategia de inversión responde al objetivo del grupo de reforzar su capacidad productiva, actualizar sus instalaciones y consolidar un modelo industrial basado en la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Las actuaciones principales se centran en la construcción de dos nuevas fábricas en el polígono ReGenera de Les Borges Blanques, la obra de una de las cuales ya está en marcha. En este centro de las Garrigues se invertirán 30 millones de euros. Con respecto al centro de Mollerussa, la empresa invertirá 8 millones de euros en ampliar la capacidad de producción de elementos pretestados.

Pujol invertirá 30 millones de euros en la construcción de dos nuevas fábricas en Les Borges Blanques. La primera, actualmente en ejecución y con una inversión de 10 millones de euros, estará dedicada íntegramente a la fabricación de placas alveolares, un elemento clave en la construcción industrializada.

La placa alveolar pretensada es un elemento de hormigón ampliamente utilizado tanto en la edificación residencial como en la industrial. Su ligereza y resistencia permiten cubrir grandes luces sin necesidad de pilares, una ventaja especialmente valorado en la edificación residencial.

Con esta nueva instalación, Pujol prevé incrementar su capacidad de producción de placas alveolares hasta cerca de los 2 millones de metros cuadrados anuales, hecho que supone un aumento del 30% con respecto al volumen actual y lo consolida como el principal productor del Estado.

La segunda fábrica, con un presupuesto de 20 millones, se centrará en la fabricación de paredes y fachadas prefabricadas para usos residenciales, industriales y agrícolas. Esta nueva fábrica permitirá a Pujol duplicar la actual capacidad productiva, llegando a los 1,6 millones de metros cuadrados anuales. Ambas plantas estarán en funcionamiento en 2026 y se prevé que generen entre 50 y 70 nuevos puestos de trabajo directos.

Con respecto al centro productivo de Mollerussa, el grupo destinará 8 millones de euros para ampliar la capacidad de producción de los elementos pretensados como vigas puente para grandes infraestructuras. Esta inversión supondrá un incremento del 40% en el potencial de fabricación de estos elementos estructurales, especialmente destinados a obra pública y permitirá competir con obras por todo el estado.

Estas inversiones forman parte de una renovación integral del grupo centrada en la automatización de procesos, la eficiencia energética y una mejor gestión de los recursos. Desde Pujol señalan que el objetivo estratégico es el de seguir avanzando hacia un modelo autosuficiente y de ciclo cerrado, con producción de proximidad, extracción propia de áridos, fabricación de cemento, autoconsumo eléctrico, sistemas de reutilización de agua y valorización de materiales.