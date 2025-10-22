El 60% de los leridanos tiene como principal fuente de ingresos su sueldo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Seis de cada diez leridanos, en concreto el 61,2%, tenían en el 2023 como la suya principal fuentes de ingresos un salario, según se desprende de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el 20% de los habitantes de la provincia disponen de una pensión como ingreso principal.

El resto de habitantes obtienen las principales retribuciones de percibir una prestación de desempleo (1,6%), de otro tipo de prestaciones (4,8%) o de ingresos alternativos (12,8%). Estos datos son similares a los registrados en el conjunto de Cataluña donde un 62% de las personas percibe un sueldo y un 18% cuentan con una pensión.

Los vecinos de Prats i Sansor, los que más ingresan de media en Lleida

Prats i Sansor, ubicado en la comarca de la Cerdanya, es el municipio que registra una renta media mayor por persona, con un total de 22.721 euros, mientras que Bovera, en les Garrigues, presenta la cifra más baja, con 10.924 euros, lo cual se traduce en una diferencia de casi 12.000 euros de media.

En la parte más alta del ranquing se encuentran también Vilamòs, con que con 22.705 euros por habitante ha caído a la segunda posición después de ocupar el primer lugar en el 2022.