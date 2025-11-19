Una asociación de Tarragona pide priorizar necesidades pendientes antes del nuevo AVE directo entre Lleida y Barcelona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Asociación por el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona ha hecho un llamamiento a las administraciones para resolver primero las carencias ferroviarias existentes en el territorio antes de abordar proyectos futuros como la nueva línea de alta velocidad entre Lleida y Madrid. Esta reclamación llega después de que el Ministerio de Transportes haya anunciado, esta semana de mayo de 2025, la licitación de un estudio de viabilidad para implementar este nuevo servicio.

La entidad tarraconense considera que cualquier inversión destinada a mejorar la red ferroviaria es positiva para descongestionar las líneas actuales, pero recuerda que hay varias actuaciones comprometidas y pendientes de ejecución que son "fundamentales" para el Campo de Tarragona. "El territorio necesita soluciones ferroviarias reales, eficaces y orientadas a garantizar un servicio seguro, eficiente y adecuado a las necesidades presentes", ha manifestado la asociación en un comunicado hecho público hoy.

Según la Asociación por el Impulso del Área Metropolitana, las mejoras en la infraestructura ferroviaria tendrían que estar enfocadas principalmente a "reforzar la movilidad, la competitividad y la cohesión territorial". Además, los responsables de la entidad subrayan la importancia de que cualquier nueva actuación venga acompañada del "compromiso" explícito de no reducir las frecuencias de los servicios ya existentes, sino de mejorarlos.