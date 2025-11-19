Las ampliaciones de capital caen un 11,1% hasta octubre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El importe de las ampliaciones de capital registradas hasta octubre en Lleida alcanzó los 80,5 millones de euros, un 11,1% menos respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Centro de Estudios Económicos de Experian. Si se compara solo el mes de octubre de este año con el décimo mes del 2024, con un importe de 10,3 millones de euros, supone un aumento del 5,45%. Mientras, el número de ampliaciones de capital en los diez primeros meses del año crecieron un 7,19%, hasta las 278.

En el Estado, el importe de las ampliaciones de capital registradas hasta octubre alcanzó los 18.543 millones de euros, lo que supone un descenso del 2% respecto a 2024. En cuanto a sectores, actividades financieras y seguros es el que más capital amplía, con 4.754 millones de euros, seguido de actividades inmobiliarias, con 3.483 millones y en tercer lugar se sitúa construcción, con 2.289 millones.

No obstante, Experian destaca que el número de movimientos de ampliaciones de capital, en lo que va de año, asciende a 25.908 operaciones, un 0,9% más.

Por territorios, Madrid encabeza el capital ampliado, con 7.775 millones, seguida de Catalunya (3.139 millones) y Andalucía (1.500 millones), y en movimientos, Madrid registra 7.063 operaciones (+2,9%); Catalunya, 5.492 (-2,7%); y Andalucía, 3.414 (+3%).