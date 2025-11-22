Torrons i Mel Alemany, premio a la internacionalización

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Torrons i Mel Alemany ha sido distinguida con el premio Internacionalización 2025 en el marco del Escaparate del Food Retail de Catalunya, el nuevo formato de la histórica Noche Gourmet del Clúster Food Retail de Catalunya, celebrado en Barcelona. El premio reconoce aquellas empresas que convertido los retos globales en oportunidades con estrategias de expansión que proyectan el valor del producto catalán en mercados internacionales.