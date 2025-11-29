Ros recibe el sello Pyme Innovadora tras reflotar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La empresa de fabricación de muebles Ros de Artesa de Segre ha sido reconocida con el sello de Pyme Innovadora que otorga el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este distintivo acredita a las empresas que apuestan por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), como ejes estratégicos de crecimiento y competitividad.

La firma, que cuenta con más de 90 años de experiencia en el sector, ha apostado por la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y técnicas avanzadas en sus procesos de fabricación, lo que les ha permitido ganar sostenibilidad, reduciendo su impacto medioambiental, impulsar el bienestar de su plantilla y apostar por la calidad como el eje vertebral de su reconstrucción. Y es que la compañía tuvo que resurgir de sus propias cenizas después de que en agosto de 2022 un incendio calcinara prácticamente el 70 por ciento de sus instalaciones. Pese al duro golpe que esto supuso, Ros aprovechó la adversidad y en su reconstrucción apostó por la implantación de nueva tecnología, creando una de las plantas de muebles más avanzadas de toda España. “Impulsamos la innovación tecnológica como pilar estratégico no solo como palanca para optimizar los procesos productivos, sino también para garantizar un servicio más eficiente y fiable a nuestros clientes”, afirmó Lluís Trujillo, el responsable del área de operaciones de Ros.

Entre otras cosas, la nueva planta, reutiliza los recortes de melamina para calefacción y se encuentra en proceso de certificación de la huella de carbono y la huella hídrica, así como en la implementación de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente.

Para la empresa, que fabrica mobiliario infantil, juvenil, jóvenes adultos y contrato, el reconocimiento otorgado por el Gobierno “reafirma su papel como referente en innovación dentro del sector del mueble y consolida el compromiso con la mejora continua, el desarrollo tecnológico y la creación de soluciones que aportan valor a las personas y al entorno”.