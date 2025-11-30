Los siniestros por pedrisco, los más elevados en 10 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este año se ha convertido ya en el ejercicio con mayor siniestralidad agraria por fenómenos tormentosos de la última década en la provincia de Lleida, según destaca Agroseguro con datos desde inicio de año hasta el 31 de octubre. Las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial y viento registradas a lo largo de todo el año provocaron daños sin precedentes en muchas comarcas, siendo especialmente severos los episodios de piedra registrados durante los meses de abril y mayo en las comarcas del Segrià y l’Urgell. En total, la superficie dañada asciende a 36.927 hectáreas, muy por encima de las 23.203 declaradas en 2020, la segunda cifra más alta de los últimos diez años. Por su parte, el importe abonado por Agroseguro por estos siniestros alcanza los 44,3 millones de euros, superando en más de un 30% el pagado hace cinco años.

La mayor suma de indemnizaciones corresponde a los productores frutícolas (38,66 millones abonados por fenómenos tormentosos, principalmente en el melocotón –21 millones de euros–). A continuación, se sitúan los productores de cultivos herbáceos con 5,10 millones en indemnizaciones. El resto, hasta alcanzar los 44,30 millones corresponde a productores leridanos asegurados en otras líneas de seguro.

En total, la estimación de indemnizaciones del ejercicio 2025, sumando todos los riesgos y siniestros, alcanza en la demarcación los 57 millones de euros. De ese total, casi el 99% ya están abonadas. Además de los riesgos asociados a los fenómenos tormentosos (44,3 millones), hay que sumar los 11,3 millones que suman el conjunto de las líneas pecuarias, daños por incendio (1,2 millones), así como otros –de carácter más puntual– por otros riesgos incluidos en el seguro agrario.

En el conjunto de Catalunya las indemnizaciones por fenómenos tormentosos alcanzaron los 49,1 millones de euros, por lo que más del 90% pertenece a las indemnizadas en Lleida. A nivel estatal la cifra se sitúa en los 446 millones, la más elevada registrada en un año.