El paro baja levemente en noviembre en Lleida pero se pierden casi un millar de puestos de trabajo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El paro ha bajado un 0,86% en noviembre en la demarcación de Lleida y el número desempleados se sitúa en 15.726, 137 personas menos que en octubre. Si se compara con el mismo mes del año pasado hay un descenso de un 4,15%, con 681 desocupados menos, según los datos que el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este martes. Con respecto a la afiliación en la Seguridad Social, en la demarcación hay 210.704 personas ocupadas, 965 menos en comparación a octubre (-0,46%). A pesar de esta pérdida de puestos de trabajo, si se compara con el mismo mes de hace un año a la demarcación hay menos parados y más gente trabajando.

De los 15.726 parados en la demarcación de Lleida, 6.464 son hombres y 9.262 son mujeres. La mayoría se concentran en el sector servicios (10.426). Lo sigue el sector de la industria con 1.426 personas, la agricultura (1.230) y la construcción (1.040), mientras que a 1.604 parados no les consta un trabajo anterior.

Todos los sectores han disminuido el número de parados en noviembre respecto al mes anterior. Así, tanto en la agricultura como en la construcción la bajada ha sido de 12 personas. Con respecto a la industria, el descenso ha sido de 7 personas y 4 en el caso del sector servicios. De las 137 personas que han salido las listas del paro, hay 102 que no tenían un trabajo anterior.

Con respecto al número de afiliados, ha caído un 0,46% con respecto a octubre (-965), hasta los 210.704. A pesar de este descenso, si se compara con noviembre del año pasado a la demarcación hay un 2,77% más de afiliados (+5.683), porcentaje que representa el incremento más alto de Catalunya.