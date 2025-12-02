Las ventas de turismos repuntan un 22,5% en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en la demarcación de Lleida alcanzaron las 675 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 22,5% con respecto al mismo mes de 2024, gracias al crecimiento sobre todo de los vehículos considerados “eco”, que incluye los híbridos, enchufables, 100% eléctricos y los impulsados a gas, según destacan los datos publicados ayer por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). En concreto, ocho de cada diez coches que se comercializaron durante el pasado mes fueron de esta categoría, lo que representa un crecimiento del 78% con respecto al año anterior. Mientras que las ventas de los propulsados a gasolina y diésel cayeron en torno al 50%.

Entre enero y noviembre se han vendido en la provincia un total de 6.379 vehículos, un 17,35% más que en los primeros 11 meses del 2024, siendo el 73% de los considerados “eco”.

En el conjunto de España las matriculaciones de turismos superan el millón de unidades hasta noviembre, lo que supone un repunte del 14,7% respecto al mismo periodo de 2024, tras registrarse 94.124 en el penúltimo mes del año impulsadas por la electrificación del mercado, ya que de cada cuatro ventas de turismos una corresponde a híbridos enchufables o eléctricos puros. Los electrificados en 2025 ya representan el 19,3% del mercado, lo que supone 8 puntos porcentuales más que en 2024, según apuntaron las patronales. Tan solo en el mes de noviembre las ventas de este tipo de vehículos se han duplicado con respecto al año anterior.

Ventas de motos

Al contrario de lo que ocurre en el sector del automóvil, en el de las motos y vehículos ligeros las matriculaciones cayeron en la demarcación de Lleida un 15,6% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 114 registros, lo que supone que, en el acumulado del año, se comercializaron 1.705 unidades.