Mercolleida prevé más bajadas en el precio del cerdo por la saturación del mercado

La lonja de Mercolleida anticipa que el precio de la carne de cerdo podría seguir bajando durante las próximas semanas a causa de la sobresaturación del mercado europeo, provocada por el cierre de las exportaciones en terceros países a raíz del foco de peste porcina africana detectado en Collserola. Después de haber aprobado este lunes la caída mayor de las cotizaciones desde el año 1997, la institución leridana volverá a reunirse el próximo jueves para evaluar si hay que implementar nuevas medidas correctoras. Según los datos aportados por Mercolleida, las nuevas cotizaciones aprobadas suponen que los productores porcinos estatales dejan de ingresar aproximadamente unos 12 millones de euros.

Durante una reunión ordinaria del Consejo de Administración celebrada este martes, el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha constatado que existe una presión a la baja en el mercado europeo y que habrá que observar atentamente la reacción de los grandes productores del norte de Europa, como Alemania y Dinamarca, ante el incremento de la oferta. "Es difícil que los precios suban el jueves", ha admitido Bergés, quien ha defendido que la prioridad actual es mantener la fluidez de los sacrificios de animales y, simultáneamente, proporcionar "oxígeno" a los mataderos para hacer frente a esta situación excepcional.

Mercolleida asegura que hará todo aquello que sea necesario para garantizar la fluidez de la matanza de aquí a Navidad y para permitir que los mataderos puedan competir con los del resto del mundo. En este sentido, la institución confía en que se mantenga el habitual repunte de la demanda de cerdo en el norte de Europa durante las fiestas y que el Estado se pueda beneficiar como primer exportador de esta carne.

Por su parte, el presidente de Mercolleida y alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmado que están "preocupados, pero serenos" por los esfuerzos que está haciendo la administración para controlar el foco detectado en Cerdanyola. "Pedimos que se siga actuando con contundencia como hasta ahora porque nos jugamos mucho. El foco no puede salir de Collserola", ha pedido.