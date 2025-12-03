El Gobierno anuncia nuevas ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos para 2026

Publicado por efe Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la creación del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos en 2026, cuyos fondos estarán gestionados directamente por el Ejecutivo central y no por las comunidades autónomas.

Es una de las medidas contenidas en el Plan España Auto 2030, fruto de la colaboración estrecha entre el Gobierno y los fabricantes, representados por la patronal Anfac, y que también prevé la inyección de 580 millones de euros adicionales para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). De acuerdo con el presidente del Gobierno, esta hoja de ruta quinquenal, conocida tras meses de trabajo conjunto, plantea una regulación "mucho más amigable con el sector", así como incentivos y apoyo a la oferta y la demanda para que "encuentren el equilibrio", que es un coche eléctrico fabricado en España y "que sea económico".

Y es que "hoy contar con un vehículo eléctrico, para muchas familias, es una inversión inicial muy importante", ha dicho Sánchez, que cree que los ciudadanos merecen un "ejercicio de honestidad" por parte de las Administraciones.

Las medidas conocidas hoy incluyen, asimismo, el lanzamiento de un nuevo Plan Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros, que contribuirá a "desplegar puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra'", es decir, en carreteras donde aún no hay los necesarios. Del mismo modo, se reducirán los trámites administrativos para conseguir las licencias, ha recalcado Sánchez, consciente de que España tiene que "pisar el acelerador del coche eléctrico"