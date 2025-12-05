La británica Zotefoam adquiere el 100% de OKC, con sede en Anglesola

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La compañía británica Zotefoams ha adquirido el 100% de Overseas Konstellation Company (OKC), empresa con sede en Anglesola y productora líder de espumas técnicas. La transacción se cerró por un importe inicial de 27,6 millones de euros, que se incrementaría en hasta 8,4 millones dependiendo del desempeño financiero de OKC en 2026 para llegar a un máximo de 36 millones.

Según fuentes de Overseas Konstellation, no se esperan grandes cambios a nivel de personal. La compañía, que también tiene instalaciones en Burgos, se dedica al desarrollo, fabricación y venta de espuma poliolefínica reticulada y no reticulada en el mercado europeo desde 1995.

Esta operación, con la colaboración legal de BDO Abogados, ofrecerá a Zotefoams la posibilidad de reforzar su presencia manufacturera en Europa continental y su estrategia de crecimiento a largo plazo, ampliando capacidades, gama de productos y capacidad de servicio. Se espera que la adquisición genere ganancias durante su primer año y oportunidades inmediatas de venta cruzada.

El socio responsable del departamento mercantil de BDO Abogados, Álvaro Marco Asencio, subrayó el “carácter integral del asesoramiento y la complejidad transfronteriza de la transacción”, que requirió “un análisis exhaustivo”.

Crecimiento mínimo de empresas en Lleida este año

La constitución de empresas en Lleida ha aumentado un 41,54% en noviembre respecto al año anterior, pasando de 65 a 92 sociedades constituidas, mientras que la variación acumulada se mantiene estable con un crecimiento del 0,49% (de 821 a 825), el más bajo de Catalunya. En el caso de las disoluciones, se ha registrado en noviembre el mismo número que el año pasado (52), aunque en el total de 2025 la variación acumulada es del 11,25% (de 542 a 603). También se repite la misma cifra de empresas en concurso de acreedores respecto al año pasado (4). Sin embargo, la variación acumulada baja un 19,23% (de 52 a 42). En Catalunya, la constitución de empresas aumenta un 16,14% en noviembre, mientras que la variación interanual crece hasta el 6,45%. En España, las empresas constituidas registraron un aumento interanual del 10,5%