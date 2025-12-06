«Llegaremos hasta el final, nos ayudará a minimizar efectos»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

¿Es posible que el virus haya salido de un laboratorio?

El ministerio ha abierto una investigación sobre el origen después de haber recibido un informe del laboratorio de referencia de la UE en el que se comunica que los resultados de la secuenciación del genoma del virus no se corresponbde con el virus que actualmente circula por Europa. Queremos ser muy claros: hemos enviado la información a los Mossos para iniciar la investigación correspondiente y hemos iniciado el expediente informativo para analizar ese estudio científico. Pedimos prudencia y calma. Este informe no es concluyente, no descarta ninguna opción y necesitamos que los equipos técnicos trabajen. Seremos transparente con los resultados. Llegaremos hasa el final porque nos ayudará a minimizar los efectos.

¿Cuál es la situación?

Las últimas novedades son los cuatro jabalís positivos declarados el jueves, que se suman a los nueve que teníamos. Son 13 positivos en total. La labor de contención se ha hecho bien. Después de 7 días, hemos conseguido el principal objetivo, que es detectar los animales, analizarlos y contener el foco en estos seis kilómetros. El Govern no cambiará ni un milímetro el rumbo operativo que ha puesto en marcha desde hace 7 días para conseguir el objetivo más importante: contener la enfermedad dentro del radio de 6 kilómetros y evitar que entre en las granjas.

¿La rapidez es la clave para frenar el virus de la peste porcina africana?

Se ha hecho una gran labor, hemos actuado rápido y coordinadamente, y dando información al minuto. Ha sido clave en esta coordinación el sector, desde la complicidad de los ganaderos y las empresas, hasta las mil personas que trabajan en la zona, pasando por la colaboración ciudadana. Agradecimiento infinito a todos.

¿Cuándo podríamos decir que este foco está controlado?

Todas las muestras que hemos tenido en los últimos días de animales muertos han dado negativas. La comunicación de los positivos del jueves eran de jabalís encontrados en los primeros días. El primer mensaje es que vamos bien y, si seguimos en la buena dirección, a medida que los científicos nos vayan diciendo que no hay riesgo, que no se encuentran animales, que tenemos la zona limpia y que hemos hecho la desinfección, podríamos ir chequeando las restricciones si seguimos en esta buena línea.

¿Qué le pide a cada una de las partes implicadas en la lucha contra la peste?

Hago un llamamiento a la ciudadanía a respetar y también a tener empatía, entender qué es lo que se juega al país, no solo sanitariamente, sino económicamente y también a nivel laboral. Es clave cumplir con las restricciones en lo 91 municipios. Nosotros hemos pedido a las empresas que minimicen el impacto en el empleo (de esta crisis sanitaria), que intentemos encontrar fórmulas de colaboración y de apoyo a la Administración, a las empresas del sector, para reducir el impacto en las granjas, en el empleo de los mataderos etc. Estamos haciendo una gestión muy rápida para la reapertura y regionalización de los mercados. Ya lo hemos hecho con China, regionalizando la provincia de Barcelona, ya lo hemos hecho con el Reino Unido. Parece que también está enfocado en Corea del Sur, pero, por ejemplo, no somos tan positivos, todavía no novedades positivas en el caso de Japón, que es un mercado muy importante.

Nos jugamos mucho en la lucha contra la peste porcina africana. ¿Podríamos ponerle cifras?

Lo primero, nos jugamos 1.000 millones de euros, que son las exportaciones extracomunitarias del sector porcino.

El precio en Mercolleida ha caído 20 céntimos en tres días y los productores trabajan por debajo de los costes, la factura va a ser muy alta en pérdidas.

Prudencia con el precio, debemos intentar estabilizar el precio y el empleo. Necesitamos una estabilización del precio para que no afecte más al ganadero y necesitamos que se reabran mercados a las empresas para que no afecte al empleo de la industria. De esos mil millones de exportaciones extracomunitarias, el 80% es Asia. Nos jugamos el futuro en la reapertura de China y Japón, junto con Filipinas, Malasia y Corea del Sur.

¿Además de la reducción de 300 puestos de trabajo en el Grupo Jorge, ha recibido la Generalitat algún expediente de regulación de empleo en el sector?

Ahora no tenemos constancia de nuevos expedientes, pero, obviamente, no hemos de descartar que si esto se alarga pueda haber. Necesitamos que todos nos escuchen, que trabajemos conjuntamente para intentar encontrar fórmulas que impacten lo mínimo posible enel empleo, sabiendo que lo tendrá, pero intentemos que sea al mínimo posible. También pido la corresponsabilidad de todos en unos momentos muy difíciles para superar la situación y que no nos perjudique más de la cuenta, que cuando podamos reabrir los mercados, tengamos capacidad para llegar a todos. Hagamos las cosas bien hechas para no perder competitividad, para no perder explotaciones, para no perder riqueza y ocupación.

¿Cuáles son las conclusiones de la Comisión Europea tras la visita que han hecho los técnicos comunitarios a la zona?

Quedaron impresionados con el despliegue. Nos hicieron algunas recomendaciones en fauna, en bioseguridad, y también nos explicaron cómo se había hecho en los otros 13 países de la Unión Europea que ya ha registrado PPA en fauna cinegética para saber bien cómo estaban actuando. Celebramos que la Comisión Europea ha decidido mantener la regionalización de 20 kilómetros, en 91 municipios y que afecta a las 39 granjas citadas desde el principio. En el ámbito del comercio europeo y de otros países se fijarán en el criterio que determina la Unión Europea con esta regionalización de los 20 kilómetros para las exportaciones. Nuestro objetivo es que la reapertura de los mercados sea con este criterio de regionalización de 20 kilómetros y no con el criterio provincial que nos perjudica a parte de la Catalunya interior, que tiene una capacidad ganadera y de exportaciones muy grande.

¿La Comisión ha hecho alguna recomendación que no se aplica ahora mismo y que podría implementar Catalunya?

No. Hay matices, pero sobre todo nos han reforzado mucho en el hecho de no hacer actuaciones en el radio de los 6 kilómetros, donde tenemos la concentración de la enfermedad. Se trata de no hacer ninguna actuación que pudiera asustar y hacer escapar a los jabalíes, que son animales muy sensibles a cualquier amenaza, a cualquier ruido, a cualquier cambio. Sigamos siendo muy cuidadosos y bloqueemos estos 6 kilómetros para que no pueda salir ningún animal ni cruzar la carretera. Tenemos la suerte de que tenemos muy acotada esta zona por vías de comunicación, que son de vigilancia más fácil. Aquí se concentran los esfuerzos de contención. Entre los 6 y los 20 kilómetros, sí que habrá que pactar medidas con trampas, con repelentes, con las vallas para evitar que puedan marchar. También están los silenciadores y los puntos de vigía, desde donde también se podrán abatir animales. Pero todo en unas condiciones muy concretas. No es lo mismo lo que hacemos en el radio de los 6 kilómetros, lo que hacemos de los 6 a los 8, lo que hacemos de los 8 a los 10, lo que hacemos de los 10 a los 20 y lo que haremos fuera de este radio. El mensaje, sobre todo, es: escuchar muy bien los criterios técnicos, científicos, los criterios de los profesionales que están trabajando para no generar, queriendo actuar rápido y de manera contundente, un problema más grande.

El problema de sobrepoblación de jabalíes es generalizado. El Gobierno de Aragón paga 30 euros a los titulares de los cotos por animal abatido. ¿Se plantean hacer lo mismo desde la Generalitat en Catalunya?

Ya lo hacemos. El jueves de la semana pasada adjudicamos un millón de euros desde el departamento de Agricultura en ayudas para aumentar la captura de jabalíes en Catalunya. Es una línea que sacamos una vez al año. Pagamos 25 euros por animal. También ayudamos en los puntos logísticos, donde se transportan los animales cazados, y financiamos proyectos de comercialización de carne de caza. Ya estamos trabajando, pero seguramente lo que tendremos que hacer es intensificar estas políticas y partidas en los próximos años. El jabalí es un vector de accidentes en las carreteras, pero también es un problema para la agricultura y vector de transmisión de enfermedades, como se está demostrando. Estamos analizando las densidades que hay y donde haya densidad de sobrepoblación, la bajaremos. Los equipos ya han hecho reuniones en todo Catalunya con todos los colectivos afectados y, por lo tanto, irán ocurriendo batidas y los animales que se van a capturar en cada lugar.

Estas políticas siempre son polémicas y agricultores y ganaderos reclaman acciones decididas. ¿Es posible acometerlas?

Hay mucho trabajo que tendremos que hacer, no solo con el jabalí, también con el conejo y el corzo. Hay que pedir un cambio de mentalidad del conjunto de la sociedad. Hay determinadas políticas públicas o restricciones legales que nos han dificultado mucho hacer este trabajo. Lo tengo muy claro, lo que no puede ser es que, cuando queremos hacer actuaciones, todos sean limitaciones ideológicas, limitaciones presupuestarias, limitaciones jurídicas y que legislemos para que no se pueda hacer todo lo que tenemos que hacer con gestión forestal, con gestión agraria o con gestión cinegética. Se ha de gestionar y con criterios profesionales y técnicos, pero se ha de gestionar. No gestionar no es una opción. No reducir la fauna, la sobrepoblación no es una opción.

¿Qué más puede hacer el sector?

El ganadero y la industria del país, la cadena de valor, ha sido un ejemplo de profesionalidad, modernización y de hacer las cosas bien hechas. Por lo tanto, lo que han de hacer es seguir esta línea. Queremos ser referentes en el mundo en la seguridad alimentaria y hacer las cosas bien. La bioseguridad será un tema crítico en los próximos años, y lo será aún más con el cambio climático y todo lo que estamos viendo. El mensaje es: confianza en que lo superaremos y que hay que continuar trabajando como se está haciendo hasta ahora, y trabajar conjuntamente administración y sector para superar esta situación y para que las cosas vayan bien.