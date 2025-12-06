La próxima semana empiezan los sacrificios de cerdos de la zona afectada por la peste porcina

La reunión con el ministro y con los representantes leridanos Bernis, Roqué y Saltiveri, en el fondo.Ministerio de Agricultura

Las organizaciones agrarias y cooperativas reclamaron ayer al ministerio de Agricultura sacrificar los 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste para “prevenir antes que cuidar”, según explicaron después de la reunión con Luis Planas.

En concreto, el responsable del sector porcino en COAG y miembro de JARC, Jaume Bernis, se mostró “decepcionado” después de que el ministro rechazara su propuesta de “vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros”.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, destacó que “la carne que hay en los 20 kilómetros de radio se puede vender, por lo tanto los mataderos lo tienen que aceptar y, si no, se tiene que poner esta ayuda directa dentro del sector”. Igualmente, el responsable estatal del sector porcino de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y representante de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, apostó por “vaciar toda la zona”. “Se vaciará de jabalíes, pero también para reducir el riesgo es muy importante para nosotros vaciar las granjas que están allí, que son un 1% de la producción en Catalunya”, apuntó, por enfatitzar que ante la negativa de los mataderos es “muy importante buscar todas las medidas que sean posibles para vaciar”.

Horas después, el sector porcino anunció que la próxima semana empezarán a sacrificar los 30.000 animales de las granjas de la zona próxima al foco de PPA. Tal como reclamaba el jueves Mercolleida, la cuestión se abordó en la reunión de los representantes del mundo cárnico con el Govern en Barcelona para realizar seguimiento del brote.

Después del encuentro, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya y Asaja explicaron que empezarán a dar salida a los animales “que son perfectamente comerciales, están todos analizados y son todos libres de enfermedades”. Ambos opinaron que se están realizando acciones “relevantes y bien coordinadas”.